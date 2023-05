Zurück in die Spur?

AT&T BYRON NELSON – VORSCHAU: Matthias Schwab hofft nach den zuletzt deutlich verpassten Cuts im TPC Craig Ranch auf mehr Spielglück. Sepp Straka legt vor den PGA Championship eine Pause ein um sich bestmöglich aufs zweite Major des Jahres vorbereiten zu können.

Abgesehen vom Teambewerb in New Orleans, wo er mit Spielpartner Vincent Norrman (SWE) sogar ein Top 10 Ergebnis einfuhr, zeigt die Formkurve bei Matthias Schwab in den letzten Wochen deutlich in Richtung Süden. Gleich vier mal in Folge musste der Schladming-Pro als Einzelkämpfer am Wochenende zusehen, wobei er bei den letzten beiden Turnieren sogar deutlich am Cut vorbeischrammte.

Immerhin hatte der Steirer so etwas mehr Zeit um sein Spiel wieder in die richtige Richtung zu biegen. Ob er in den Trainingseinheiten an den richtigen Stellschrauben gedreht hat, wird sich ab Donnerstag zeigen. Immerhin kennt er den TPC Craig Ranch bereits aus dem Vorjahr, wo er immerhin den Cut schaffte, am Ende jedoch nur einen 59. Platz auf die Habenseite ziehen konnte.

Auch im Hinblick auf die Jahreswertung wäre es für Matthias enorm wichtig wieder in die Spur zu finden, denn derzeit wird er lediglich auf Rang 123 ausgewiesen und so haarscharf noch in den Tourkartenrängen. Die Konkurrenz kann sich in McKinney durchaus sehen lassen, denn neben Local Hero Scottie Scheffler (USA), geben sich auch K.H. Lee, Tom Kim (beide KOR), Jason Day, Adam Scott (beide AUS) oder Tyrrell Hatton (ENG) die Ehre. Jordan Spieth (USA) musste im Vorfeld aufgrund einer Handgelenksverletzung seinen Start absagen.

Aller Voraussicht nach erwartet die Spieler in Texas eine richtig nasse Woche, denn von Donnerstag bis Sonntag ist nahezu durchgehend Regen vorhergesagt, was bei rund 30 Grad Celsius wohl für enorm schwüle Verhältnisse sorgen dürfte. Sepp Straka legt in dieser Woche eine Pause ein. Österreichs Nummer 1 hatte wie sein Landsmann zuletzt mit der Form zu kämpfen und versucht sich in Trainingssessions bestmöglich auf die anstehenden PGA Championship vorzubereiten.

>> SKY überträgt Live und in HD von den AT&T Byron Nelson.