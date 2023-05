Kein Rezept gefunden

SOUDAL OPEN – 1. RUNDE: Lukas Nemecz findet für den Rinkven International GC am Donnerstag kein wirkliches Rezept und notiert zum Auftakt bei Bogeys und nur einem Birdie lediglich eine durchwachsene 73 (+1).

Bei 8 seiner bisherigen 11 Starts in der neuen Saison verdiente Lukas Nemecz Preisgeld und etablierte sich so als konstante Größe auf der DP World Tour. Dank des 5. Platzes von Kenia ist der Grazer als 96. im Race to Dubai auch solide auf Kurs seine Tourkarte erfolgreich zu verteidigen. Nach dem eher mauen Weekend am Ryder Cup-Kurs in Italien versucht er sein Spiel wieder zu schärfen um bei der Soudal Open wieder weiter nach oben am Leaderboard zu klettern. Im Vorjahr reichte es auch nur zu einem 58. Platz.

Der Start geht für den einzigen Österreicher dann gleich etwas daneben, denn die 10 brummt dem Steirer prompt ein anfängliches Bogey auf. Zwar lässt er sich davon nicht wirklich aus der Ruhe bringen und stabilisiert sein Spiel in Folge auf den darauffolgenden Löchern, schneller Konter will jedoch keiner gelingen und da sich am Par 3 der 15 dann noch ein weiterer Fehler einschleicht, lässt sich ein durchwegs zäher Start nicht mehr leugnen. Nachdem sich auch auf den verbleibenden Bahnen der Backnine noch kein roter Eintrag ausgehen will, kommt er schließlich sogar nur bei 2 über Par auf der vorderen Platzhälfte an.

Auf der 3 bricht dann zwar endlich der so hartnäckige Bann der roten Einträge, nachdem erstmals ein Birdieputt den Weg ins Ziel findet, sofort erwischt es ihn danach jedoch auch mit einem weiteren Bogey, womit der Schlaggewinn richtiggehend verpufft. Das bremst den kurzzeitigen Elan auch sofort wieder ein, wie weitere Pars danach unterstreichen. Schlussendlich steht er am Donnerstag nur mit der 73 (+2) beim Recording und häuft so bereits einen einigermaßen unangenehmen Rückstand auf die erwartete Cutmarke an.

