Guide für Einsteiger in Golfwetten

Sportwetten sind ein riesiges Phänomen, das exponentiell wächst. Da Sportereignisse – ob als Spieler oder Zuschauer – für die meisten Menschen in Europa zu den aufregendsten Freizeitbeschäftigungen gehören, ist es kein Wunder, dass Sportwetten ebenso beliebt sind. Beim Golf ist das nicht anders.

Der österreichische Markt für Golfwetten ist einer der fortschrittlichsten in Europa. Strenge Vorschriften, eine hochprofitable und gut organisierte Sportwettenlandschaft sowie eine Fülle von professionellen Spielern mit herausragenden Fähigkeiten haben Österreich zu einer Heimat für einige der weltbesten Online-Buchmacher gemacht, die großartige Quoten, Möglichkeiten und Internet Sportwetten Tipps in Österreich anbieten.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einen Guide für Golfwetten zur Verfügung, der Ihnen den Einstieg erleichtert.

Was sind Golfwetten?

Golfwetten sind eine beliebte Möglichkeit, auf den Golfsport zu wetten. Es gibt verschiedene Arten von Wetten, die abgeschlossen werden können, darunter Hole-in-one-, Birdie- und Eagle-Wetten .

Hole-in-One-Wetten sind Wetten darauf, ob ein Golfer einen Ball in eines der vielen Löcher auf dem Platz einlochen wird. Birdie-Wetten sind Wetten darauf, ob einem Golfer ein Birdie gelingt – ein Schlag, der zu einem Ergebnis von eins über Par führt.

Eagle-Wetten sind Wetten darauf, ob ein Golfer einen Eagle erzielt, also einen Schlag, der zu einem Ergebnis von zwei über Par führt. Es gibt auch Wetten, die sich auf die Anzahl der gespielten Löcher beziehen. Zu diesen Wettarten gehören die Half-Way-Wette, die Three-Quarter-Way-Wette und die Whole-Round-Wette.

Es gibt auch andere Arten von Wetten, die sich auf das Spiel insgesamt beziehen und den Spielern mehr Möglichkeiten bieten. Dazu gehört die Siegwette, die eine der beliebtesten und einfachsten Wettoptionen ist. Profis sind dafür bekannt, dass sie diese Art von Wette immer als Option in ihrer Strategie haben. Bei einer To-Win-Wette muss ein Tipper vorhersagen, welcher Spieler ein Turnier gewinnen wird. Diese Art von Wette erfordert also ein gewisses Maß an Wissen über die Form der Golfer.

Versus the Field-Wetten machen ebenfalls viel Spaß, vor allem in den späteren Runden eines Turniers. Bei dieser Art von Wetten können Sie auf jeden beliebigen Golfer setzen, außer auf die ein oder zwei, die am wahrscheinlichsten gewinnen werden. Für diejenigen, die gerne auf einen Außenseiter setzen, sind diese Wetten eine gute Option.

Kopf-an-Kopf-Wetten sind ebenfalls sehr spannend, da der Spieler nicht so viel Kontrolle über den Wettaufbau hat. Bei einer Kopf-an-Kopf-Wette wird auf eine vom Sportwettenanbieter festgelegte Paarung gesetzt, die in der Regel zufällig ist. Und schließlich gibt es noch Futures-Wetten, bei denen längerfristige Wetten auf ganze Turniere oder ganze Saisons und nicht auf kürzere Zeiträume abgeschlossen werden. Futures-Wetten laufen also über einen langen Zeitraum und sind daher nicht nur oft recht lukrativ, sondern bieten auch immer wieder neue Möglichkeiten.

Wie man in Österreich auf Golf wettet

Wenn Sie in Österreich auf Golf wetten möchten, müssen Sie ein paar Dinge wissen. Erstens müssen Sie einen seriösen Sportwettenanbieter finden. Es ist also wichtig, dass Sie recherchieren und einen finden, der für Sie geeignet ist. Zweitens: Sie müssen wissen, wie Sie auf Golf wetten können. Es gibt eine Reihe verschiedener Wettoptionen, daher ist es wichtig, dass Sie die verschiedenen verfügbaren Wetten kennen und wissen, welche für Sie am besten geeignet sind.

Schließlich müssen Sie die Golfregeln verstehen und auch die Quoten kennen – das wird Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn Sie auf Golf wetten. Die Regeln des Golfspiels zu lernen ist relativ einfach, und auch wenn das Verständnis der Quoten sich zunächst kompliziert anfühlen mag, dauert es nicht lange, bis man den Dreh raus hat. Kurz gesagt: Quoten geben die Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses an, in diesem Fall das, worauf gewettet wird. Je geringer die Wahrscheinlichkeit, desto höher die Quote, und je höher die Quote, desto größer der Gewinn.

Profi-Tipps für Anfänger

Wenn Sie ein Anfänger in der Welt der Sportwetten sind, kann es etwas entmutigend sein, herauszufinden, wie Sie am besten auf Golf wetten können. Hier kommen unsere Profi-Tipps für Golfwetten ins Spiel.

Machen Sie sich zunächst mit den Grundlagen des Golfsports vertraut – von den Spielregeln bis hin zu den verschiedenen Schlägen, die Sie ausführen werden. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Verluste zu begrenzen und auf die Spiele zu wetten, die Ihre Investition wert sind.

Zweitens: Informieren Sie sich immer über die Golfer, auf die Sie wetten wollen. Verlassen Sie sich nicht auf die Aussagen der Spieler, sondern gehen Sie ihre Profile durch und vergleichen Sie ihre früheren Leistungen, um zu sehen, ob sie beständig waren oder ob sie in letzter Zeit eine Flaute hatten.

Drittens: Behalten Sie die Wetterbedingungen im Auge. Bedingungen wie Wind und Regen können zu Schwankungen und Fehlschlägen führen. Seien Sie also auf alles vorbereitet, indem Sie die neuesten Nachrichten und Prognosen verfolgen.

Und schließlich sollten Sie immer daran denken, dass Glücksspiel eine risikoreiche Aktivität ist – geben Sie also nicht zu viel Geld für Ihre Wetten aus oder gehen Sie aufs Ganze, ohne die Dinge vorher zu durchdenken. Wenn Sie diese Tipps befolgen, werden Sie in der Lage sein, die fundiertesten und profitabelsten Wetten auf Golf abzuschließen.