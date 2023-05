Die rentabelsten Casino Turniere für Österreicher

Sind Sie ein österreichischer Spieler, der sich ein spannendes und gewinnbringendes Abenteuer im Online Casino wünscht? Dann sollten Sie sich die faszinierenden Casino Turniere nicht entgehen lassen. Diese Wettbewerbe bieten Spielern die Möglichkeit, bei ihren Lieblingsspielen hohe Gewinne zu erzielen.

In diesem Artikel präsentieren wir die herausragende Online Casino Turniere, die für Spieler aus Österreich zugänglich sind, und heben dabei seriöse Online Casinos Österreich mit besten Turnieren besonders hervor.

BitStarz Casino Tournament

Das BitStarz Casino bietet ein wöchentliches Turnier namens „Table Wars“ an. Dieses Tournament wurde einem großen Makeover unterzogen und lockt mit einem riesigen Preispool. Jede Woche gibt es unglaubliche 10.000 € zu gewinnen! Alles, was der Spieler tun muss, ist, seine Lieblingstischspiele im BitStarz Casino zu spielen und sich an die Spitze der Echtzeit-Bestenliste zu kämpfen. Jede Woche startet ein neues Turnier, und wenn der Spieler zu den Top 40 gehört, kann er einen der Preise gewinnen. Der Spitzenreiter erhält fantastische 3.000 € und prahlt mit Stolz! Aber was ist mit den Wettanforderungen? Keine. Null. Gar nichts.

Rolling Slots Tournament

Das Summer Fest Tournament ist ein neues Turnier bei Rolling Slots für alle, die Spaß haben, Musik genießen, neue Freunde kennenlernen und coole Belohnungen gewinnen wollen. Die Spieler können einen Anteil am Preispool von 2.100 € und 2000 Freispiele gewinnen. Um am “Sommerfest” Turnier teilzunehmen, ist ein Mindesteinsatz von 0,2 € erforderlich. Jeder Einsatz von 0,2 € entspricht einem Punkt, und die Teilnehmer mit den höchsten Punktzahlen teilen sich den Preispool. Die ausgewählten Turnierspiele umfassen unter anderem Alien Fruits, Bonanza Billion, Wild Fruit Jam, 3x Super Peppers, Lord of the Seas, Wild Buffalo Hold ‚N‘ Link, Three Corsairs und Poseidon’s Rising.

Goodman Casino Turnier

Das Goodman Casino präsentiert das Drops & Wins Spielautomaten-Turnier von Pragmatic Play. Dieses Mal haben die Turnierspieler die Chance, einen Anteil an einem beeindruckenden Preispool von 24.000.000 € zu gewinnen. Die Kampagne ist in wöchentliche Turniere und tägliche Preis-Drops unterteilt, bei denen die Spieler Geldpreise, Multiplikatoren und Freispiele gewinnen können. Um an der Aktion teilzunehmen, platziert man einfach einen Echtgeld-Einsatz an qualifizierenden Online Spielautomaten von Pragmatic Play und wird zum Gewinner vieler unglaublicher Preise!

7Bit Casino Tournament

7Bit Casino bietet ein wöchentliches Rennturnier an, das sonntags um 9:00 Uhr startet. Spieler können mit Echtgeldeinsätzen an Spielautomaten teilnehmen. Einsätze von mindestens 0.5 € oder dem entsprechenden Wert in anderen Währungen zählen für den Turnierfortschritt. Der Preispool von 1750 € und 2000 Freispielen wird unter den Top 100 Spielern aufgeteilt. Freispiele gelten für ausgewählte Spielautomaten wie Elvis Frog in Vegas, Fire Lightning, Platinum Lightning und Platinum Lightning Deluxe von BGaming. Gewinne müssen innerhalb von 14 Tagen umgesetzt werden. Der maximale Gewinn aus Bonus-Freispielen beträgt 100 €. Spieler sollen mindestens vier Einzahlungen getätigt haben, um am Rennen teilzunehmen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die besten Online Casino Tournaments eine äußerst lohnende, fesselnde und aufregende Möglichkeit bieten, das Casinovergnügen auf eine neue Stufe zu heben. Indem man an einem Turnier teilnimmt, kann man nicht nur seine Fähigkeiten und sein Glück herausfordern, sondern auch die Möglichkeit haben, beträchtliche Geldpreise und andere Belohnungen zu gewinnen. Darüber hinaus ermöglichen Casino Turniere eine fantastische Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen und sich in einer mitreißenden und wettbewerbsorientierten Atmosphäre zu messen.

Im Folgenden stellen wir eine Zusammenfassung der rentabelsten Casino Turniere für Österreicher vor:

♦ BitStarz Casino: Das wöchentliche „Table Wars“ Turnier lockt mit einem riesigen Preispool von 10.000 €.

♦ Rolling Slots Casino: Das „Summer Fest“ Turnier bei Rolling Slots bietet Spielern die Chance, einen Anteil am Preispool von 2.100 € und 2000 Freispielen zu gewinnen.

♦ Goodman Casino: Das „Drops & Wins“ Spielautomaten-Turnier von Pragmatic Play im Goodman Casino bietet den Spielern die Möglichkeit, einen Anteil an einem beeindruckenden Preispool von 24.000.000 € zu gewinnen.

♦ 7Bit Casino: Das wöchentliche Rennturnier bei 7Bit Casino ermöglicht es den Spielern, mit Echtgeldeinsätzen an ausgewählten Spielautomaten teilzunehmen. Ein Preispool von 1750 € und 2000 Freispielen wird unter den Top 100 Spielern aufgeteilt.