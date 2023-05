Pflicht erfüllt

CHARLES SCHWAB CHALLENGE – 2. RUNDE: Sepp Straka und Matthias Schwab notieren am Freitag im Colonial CC zwar nur schwarze Runden, erfüllen damit aber zumindest die Pflichtaufgabe Cut.

Sepp Straka und Matthias Schwab zeigten zum Auftakt im Colonial CC eine durchwegs ansprechende Leistung, denn die frühen Tee Times wussten beide recht gewinnbringend in die Waagschale zu werfen und brachten sich mit 69er (-1) Runden in Texas klar auf Cutkurs. Am Freitag gilt es am durchaus kniffligen Par 70 Terrain an die ersten 18 Löcher anzuknüpfen um in aussichtsreicher Position ins Wochenende cutten zu können.

Genau das macht Sepp Straka dann bereits am Par 5 der 11, denn von knapp außerhalb des Grüns geht sich aus sieben Metern ein schnelles erstes Birdie aus. Nach langer Warterei in der 13. Teebox, zieht der Abschlag schließlich am Par 3 zu weit nach links und versandet im Grünbunker, von wo aus sich das Par nicht mehr ausgeht. Sofort stabilisiert er sein Spiel jedoch wieder und holt sich nach starkem Sand Save am Par 3 der 16 aus sechs Metern auf der 17 sein zweites Birdie ab.

Nachdem die Annäherung auf der 18 jedoch ihr Ziel nicht findet und sich der Chip gut vier Meter vor der Fahne bereits einbremst, rutscht er erneut sofort wieder auf Level Par zurück. Das Gesehene wiederholt sich dann auf den Frontnine ein drittes Mal, denn wieder holt er sich zunächst auf der 2 aus drei Metern ein Birdie ab, dass er prompt danach mit verpasstem Up & Down wieder verspielt. Erneut drückt der Longhitter aber wieder aufs Tempo und notiert nach starkem Abschlag gleich am darauffolgenden Par 3 auch das nächste Birdie, doch wieder geht sich nach verzogenem Abschlag danach das Par nicht mehr aus.

Nach gutem Drive legt er die Annäherung auf der 7 dann unangenehm in den Bunker und nach etwas zu langem Sandschlag, rutscht er kurz vor Schluss sogar erstmals in den Plusbereich ab. Nicht nur, dass er darauf keine Antwort weiß, schlittert er am Par 3 der 8 sogar in ein Dreiputtbogey und büßt so weitere Plätze ein. Zum Abschluss krallt er sich dann aber aus drei Metern noch ein Birdie und zieht so mit der 71 (+1) doch recht souverän ins Wochenende ein. Die Spitzenplätze sind vom 51. Platz aus aber doch bereits ein gutes Stück weit entfernt.

Wichtiges Finish

Matthias Schwab startet auf der 10 mit einem grundsoliden Par zwar absolut souverän in den zweiten Spieltag, bringt die Annäherung aus dem Rough am darauffolgenden Par 5 jedoch nur im Grünbunker unter und da danach der Parputt aus zwei Metern nicht fallen will, hat er rasch schon das erste Bogey auf der Scorecard picken. Nachdem danach der Abschlag zu weit nach rechts zieht und es sich im Fairwaybunker gemütlich macht, bekommt er auch auf der 12 wieder Sand ins Getriebe, was prompt im nächsten Fehler mündet.

Das Dilemma findet auch danach kein Ende, denn am Par 3 der 13 verzieht er den Teeshot wild nach links zu den Tribünen und kann sich so einmal mehr am Freitag nicht zum Par scramblen, womit der total verpatzte Start in den zweiten Spieltag endgültig nicht mehr zu leugnen ist. Immerhin kann er auf der 14 auch einen ersten Konter setzen, nachdem der Birdieputt aus vier Metern den Weg ins Ziel findet. Die Freude währt jedoch nur kurz, da ihn ein verpasstes Up & Down am Par 3 der 16 wieder auf 2 über Par und somit hinter die Cutmarke zurückwirft.

Noch vor dem Turn bringt er sich mit einem gelochten Zweimeterputt auf der 18 zwarwieder auf Wochenendkurs, kommt jedoch auch weiterhin nicht wirklich ins Rollen und tritt sich nach verfehltem Grün und etwas zu stark dosiertem Chip auf der 2 bereits den nächsten Schlagverlust ein. Da er dann auf der 5 den Drive wild links wegballert und nur aufs Fairway zurück passen kann, rutscht er sogar noch weiter zurück, wasder Cut mittlerweile in unangenehme Ferne rücken lässt.

Der Rohrmooser mobilisiert aber noch einmal alle Kräfte, holt sich auf der 7 aus acht Metern vom Vorgrün das nächste Birdie ab und stopft auch auf der 8 aus sieben Metern den fälligen Putt, womit er sich in spektakulärer Art und Weise wieder in Richtung Wochenende spielt. Nach einem sehenswerten und wichtigen Parsave nach verzogenem Abschlag auf der 9 unterschreibt er schlussendlich die 72 (+2) und zieht so als 59. noch ins Wochenende ein, womit er auch die zuletzt so hartnäckige Cutsperre durchbricht.

„Das war heute ein wilder Ritt über den Golfplatz, denn neben guten Schlägen und sehr guten Putts waren auch richtig schlechte Schläge dabei. Die letzten drei Löcher waren ziemlich einzigartig, denn ich wusste, dass ich für den Cut noch zwei Birdies spielen musste, was mir auf der 16 und 17 dann auch gelang. Am letzten Loch hab ich den Drive dann noch ziemlich tief in den Wald geschossen und hatte im Anschluss nur etwa ein 1 x 1 Meter großes Loch in den Baumkronen und den Ball durch aufs Grün zu bringen. Ich hab riskieren müssen und so das Par und den Cut noch geschafft“, beschreibt er das dramatische Finish aus seiner Sicht.

Harry Hall (ENG) verteidigt mit einer 66 (-4) seinen Platz an der Spitze und startet mit drei Schlägen Vorsprung auf den ersten Verfolger Harris English (USA) in den Moving Day.

Leaderboard Charles Schwab Challenge

