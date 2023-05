Zu fehlerhaft

SENIOR PGA CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Markus Brier agiert im PGA Frisco nach solider Auftaktrunde am Freitag deutlich zu fehleranfällig und scheitert beim Senior Major in Texas am Cut.

In der Steiermark holte sich Markus Brier mit zwei Turnieren den Feinschliff für sein erstes Senior Major 2023. Bei der KitchenAid US Sr. PGA Championship verpasste der Wiener im Vorjahr den Cut und hofft trotz immer stärker und vor allem jünger werdender Konkurrenzin diesem Jahr das Weekend zu erreichen. Gespielt wird das Senior Major der US PGA im texanischen Frisco und „Maudi“ wird zum Auftakt erst um 21:37 MEZ und so mit einer der letzten Tee Times ins Turnier starten.

Gleich die 10 brummt dem österreichischen Major-Beitrag dann ein Bogey auf, womit er sozusagen von Beginn an im Plusbereich rangiert. Zwar stabilisiert er sein Spiel in Folge, rutscht jedoch ausgerechnet am Par 5 der 18 noch weiter ab. Nach dem Turn findet Österreichs erster European Tour Champion der Geschichte dann aber den Resetknopf und holt sich am Par 3 der 4 schließlich auch das erste Birdie ab. Dieses gibt er zwar prompt wieder aus der Hand, ein bärenstarkes Finish mit weiterem Par 3 Birdie auf der 8 und einem abschließenden roten Eintrag auf der 9 ermöglicht am Ende aber die 72 (Par), womit er sich als 41. auch klar auf Cutkurs bringt.

Stark schnappt er sich dann gleich am Par 5 der 1 ein anfängliches Birdie, dass er jedoch bereits auf der 2 wieder verspielt. Danach pendelt sich sein Spiel doch mit Pars in gewisser Weise ein, bis es ihn auf der 7 mit dem zweiten Fehler erwischt, weshalb er nur im zarten Pluusbereich auf die Backnine abbiegt. Dort hat er dann richtig hart zu kämpfen, denn nach drei Bogeys in Folge brummt ihm schließlich auch noch das Par 5 der 14 einen Fehler auf und da er bis zum Schluss darauf nicht mehr reagieren kann, geht sich der Cut nach der 77 (+5) am Freitag nicht aus.

