Einen seriösen Anbieter für Golfwetten finden – mit diesen 5 Kriterien

Golf ist längst nicht mehr nur der Sport der Reichen und Schönen, sondern hat an Beliebtheit gewonnen. Das ist auch einer der Gründe, warum die Nachfrage bei Buchmachern nach Sportwetten immer weiter ansteigt. Wer einen Tipp abgeben will, hat im Netz dazu zahlreiche Möglichkeiten. Entscheidend für die Sicherheit ist jedoch, einen guten Anbieter zu wählen. Wie das funktioniert, beschreiben die folgenden fünf Kriterien sehr gut.

Auf die Lizenz achten – keine Wette ohne Konzession

Eine aussagekräftige Sportwettenanbieter Übersicht gibt Einblick in die große Anzahl der verfügbaren Anbieter. Ein klares Qualitätsmerkmal ist, dass eine Lizenz aus einem europäischen Land vorhanden ist. Es muss nicht zwingend die Konzession aus Deutschland sein, auch Behörden in Malta und anderen EU-Ländern gehören zu den zuverlässigen Vergabestellen für faire Lizenzen.

Das Wettangebot genau unter die Lupe nehmen

Bei Sportwetten gibt es nicht nur verschiedene Wettmärkte, sondern auch verschiedene Arten zu wetten. Beliebt sind beispielsweise sogenannte Handicap-Wetten, bei denen ein fiktiver Punkterückstand oder Vorsprung generiert wird, um zwei unterschiedliche Gegner auf einen Level zu bringen. Je umfangreicher die verschiedenen Wettmöglichkeiten, desto lohnender der Anbieter. Finden dann große Turniere wie die Golf European Tour statt, ist bei einem seriösen Anbieter für Abwechslung gesorgt.

Faire Ein- und Auszahlungsbedingungen

Rund 17 Prozent der Deutschen gaben in einer Umfrage an , dass sie Spaß an Sportwetten haben. Eine Voraussetzung für Spaß ist jedoch auch Sicherheit und daher müssen gute Anbieter verschiedene Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten bereithalten. Gängig sind Zahlungen per Kreditkarte, manchmal auch per PayPal und natürlich Dienste wie die Paysafecard.

Es ist außerdem wichtig, dass die Auszahlung in kurzer Zeit erfolgt und dass es für Gewinner keine fiesen Grenzen gibt. Wer einen Betrag gewinnt, möchte diesen verständlicherweise auch rasch wieder auszahlen.

Support ist ein Aushängeschild – auch beim Wettanbieter

Es gibt verschiedene Faktoren, die einen guten Support auszeichnen und so zur Kundenzufriedenheit beitragen. Bei einem Wettanbieter geht es um echtes Geld, folglich ist ein zuverlässiger Ansprechpartner unerlässlich. Dieser sollte nicht nur in der eigenen Landessprache verfügbar sein, sondern auch auf mehreren Kanälen erreichbar. Hierzu gehören Chats, E-Mail oder auch Telefonhotlines.

Das Bonusangebot – lieber zweimal hinschauen

Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Wahl des passenden Sportwettenanbieters ist das Bonusangebot. Ein Bonus ist eine kostenlose Zahlung , den der Wettanbieter vor allem Neukunden anbietet. Manche Buchmacher bieten solche Zusätze aber auch für Bestandskunden an, in unregelmäßigen Abständen. Es lohnt sich für Verbraucher, immer einen Blick auf die Bonusbedingungen zu werfen. Denn Bonusgelder können nicht sofort ausgezahlt, sondern müssen zunächst umgewandelt werden. Das ist kein Problem, sofern faire Bonusbedingungen die Umwandlung zulassen.

Fazit: Die Spreu ganz schnell vom Weizen trennen

Die gute Nachricht ist, dass sich gute und schlechte Sportwettenanbieter sehr schnell voneinander unterscheiden lassen. Seriöse Anbieter sind nicht nur lizenziert, sondern passen ihr Angebot auch an die Bedürfnisse der Nutzer an. Wenn Sportwetten mit Golf zum Beispiel sehr beliebt sind, ist ein entsprechender Markt vorhanden. Auch gibt es bei golfaffinen Wettanbietern oft sogar die Möglichkeit, das Golfspiel in einem Livestream zu beobachten!