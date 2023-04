Besseres ausgerechnet

MEXICO OPEN – 1. RUNDE: Matthias Schwab weiß zwar mit früher Birdiequote zu überzeugen, bremst sich am Norman Signature Course mit einem Doppelbogey kurz vor dem Turn aber selbst aus und muss am Ende sogar mit einer 72 (+1) leben, was ihn einmal mehr heuer bereits mit einem Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den zweiten Spieltag starten lässt.

Matthias Schwab betritt in Vallarta bei der Mexiko Open Neuland, eines der für ihn neuen Turniere. Jon Rahm ist der Titelverteidiger am Greg Norman Signature Course, mit Tony Finau oder Wyndham Clark als Mitfavoriten. Die schnellen Grüns sind vor allem bei Wind schwierig anzuspielen, was der Steirer in den Trainingsrunden unbedingt austesten muss. Sepp Straka pausiert eine weitere Woche.

Gleich auf der 1 klinkt sich der Steirer am Nachmittag in den allgemeinen Birdiereigen ein, denn nach perfektem Drive legt er die Annäherung bis auf drei Meter zur Fahne und lässt sich die Chance nicht vom Putter nehmen. Zwar rutscht er nach verzogenem Drive und verpasstem Up & Down prompt wieder auf Level Par zurück, knallt auf der 3 den Approach aber bis auf einen Meter zum Loch und lässt den Fehler so prompt wieder in Vergessenheit geraten.

Doppelbogey als Rhythmusbremse

Erst danach wandern auch die ersten Pars auf die Scorecard, bis er am Par 5 der 6 wieder den Putter auf Temperatur bekommt und sich aus vier Metern sein bereits drittes Birdie abholt. Das bringt den Rohrmooser auch sichtlich wieder richtig ins Rollen, denn am drivebaren Par 4 danach parkt er den Ball sehenswert am Grün und pusht sich nach sicherem Zweiputt bereits auf 3 unter Par. Nach einer starken Rettungsaktion auf der 8 wird es am Par 3 der 9 richtig unangenehm, denn ein verzogenes Eisen und ein Drop hinterher münden sogar im Doppelbogey.

Die Doublette bremst auch sichtlich den bis dahin durchaus ansehnlichen Rhythmus. Zwar nimmt er auf den ersten Bahnen der Backnine Pars mit, am nächsten Par 3 geht sich mit einem Dreiputt vom Vorgrün aber erneut nur ein Bogey aus. Ein Par 5 Birdie nach nur knapp zu kurzer Attacke nährt dann noch einmal die Hoffnung, ein schwarzes Finish mit zwei verpassten Up & Downs auf der 16 und dem dem letzten Par 3 der 17 lässt am Ende aber nur eine 72 (+1) zu, was ihn von Platz 100 mit bereits zwei Schlägen Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den Freitag starten lässt.

Austin Smotherman (USA) diktiert nach einer 63 (-8) das Tempo.

Leaderboard Mexico Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Mexico Open.