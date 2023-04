Neuland in Mexiko

MEXICO OPEN – VORSCHAU: Matthias Schwab betritt mit den Norman Signature Course in Nuevo Vallarta für ihn Neuland und hofft in den Trainingsrunden das richtige Rezept für den durchaus trickreichen Platz finden zu können.

Matthias Schwab hat sich vergangene Woche beim 2er Teambewerb in New Orleans mit Vincent Norrman (SWE) eindeutig den richtigen Partner gesucht, denn gemeinsam stürmten die beiden mit Rang 9 zu einem Topergebnis, womit sich der Rohrmooser im FedEx-Cup Ranking auch auf Platz 117 verbesserte. In den „richtigeren“ Gefilden der Tourkartenränge unterwegs, hofft er nun als Einzelkämpfer an die gezeigte Leistung von Louisiana anknüpfen zu können.

Den Vorteil der Platzkenntnis hat er in dieser Woche jedoch nicht, denn der Kurs stellt für ihn absolutes Neuland dar. Das Par 71 Terrain in Nuevo Vallarta zählt zwar nicht den zu schwierigsten Wiesen des Tourkalenders, der Platz kann sich bei windigeren Verhältnissen jedoch durchaus trickreich spielen, was auch die Annäherungen um etliche Stufen schwieriger macht. Somit ist vor allem Genauigkeit vom Tee gefragt um sich gute Ausgangslagen geben zu können. Auch im Kurzspiel könnte es durchaus sein, dass Matthias das eine oder andere Mal zaubern muss um nicht scoretechnische Probleme zu bekommen.

Das Wetter dürfte in dieser Woche jedoch perfekt mitspielen, denn nach derzeitiger Prognose sollten weder Regenfälle noch Gewitter ein Problem darstellen. Mit rund 30 Grad Celsius und einem Mix aus Sonne und Wolken könnten die Spieler absolut perfekte Verhältnisse serviert bekommen. Titelverteidiger beim 7,7 Millionen Dollar Event ist Masters-Champion Jon Rahm (ESP). Los geht es dür den einzigen Österreicher im Feld – Sepp Straka steigt kommende Woch im Quail Hollow Club wieder in den Tourzirkus ein – am Donnerstag erst mit später Startzeit um 20:56 MEZ von der 1 weg.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Mexico Open.