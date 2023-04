Punktlandung hingelegt

ABU DHABI CHALLENGE – 2. RUNDE: Niklas Regner legt im Abu Dhabi GC mit zwei 72er (Par) Runden buchstäblich eine Cut-Punktlandung hin.

Nach 5 Jahren Pause kehrt die Challenge Tour zu zwei Turnieren in den Emiraten zurück. Bei der Abu Dhabi Challenge mit 300.000 Dollar Preisgeld sind Stars wie Alvaro Quiros, Matteo Manassero, David Howell, Stephen Gallacher oder Gary Stal neben den Jungen Wilden der Nachwuchstour am Start. Niklas Regner hofft an die starken Leistungen von Südafrika anschließen zu können.

Zwar verpasst der einzige Österreicher im Feld am anfänglichen Par 5 der 10 noch das erhoffte schnelle Birdie, holt den roten Eintrag jedoch prompt auf der 11 nach und zieht so rasch in den Minusbereich. Schon am Par 3 der 12 macht es sich dann jedoch auch das erste Bogey gemütlich und da er sich auf der 16 noch einen weiteren Schlagverlust eintritt, benötigt er am Par 5 der 18 sogar noch ein Birdie um zumindest bei Level Par auf die Frontnine abbiegen zu können.

Der Schlaggewinn bringt Niklas sichtlich auch richtig in den gesuchten Rhythmus, denn auf der 1 und der 2 lässt er noch gleich weitere folgen und pirscht sich so an die Top 10 heran. So schnell der Schwung kam, so rasch verfliegt er jedoch auch wieder und da es sich auf der 5 und der 9 auch noch Bogeys gemütlich machen, muss er sich zum Auftakt mit der 72 (Par) anfreunden, die ihn nur rund um die Cutmarke einreiht.

Spannend gemacht

Nach solidem Beginn mit zwei Pars drückt der 24-jährige am Freitag dann mit einem Birdiedoppelschlag auf der 3 und der 4 erstmals sehenswert aufs Tempo und klettert so nicht nur rasch über die gezogene Linie, sondern verschafft sich sogar etwas Luft. Diese benötigt er auch, denn kurz vor dem Turn schleicht sich wie schon am ersten Spieltag auf der 9 auch das erste Bogey ein.

Danach stabilisiert er sein Spiel zwar sofort wieder, läuft jedoch vergeblich einem weiteren Birdie hinterher, bis es ihn ausgerechnet am Par 5 Schlussloch mit noch einem weiteren Fehler erwischt. Am Ende hat Liezener aber Glück, dass sich die Cutmarke bei Even Par einpendelt, denn mit einem 60. Platz legt er buchstäblich in Sachen Cut noch eine Punktlandung hin.

„Das war eine heiße Partie und zwar nicht nur vom Wetter sondern auch beim Kampf um den Cut. Eigentlich kann man danke sagen, denn wegen meinem Bogey am Schlussloch ist der Cut auf Even Par gegangen. Aber ich bin vorerst mal froh, dass ich nach drei verpassten Wochenenden jetzt wieder dabei bin und hoffe, dass ich an den nächsten beiden Runden die Fehlerquote etwas minimieren kann. Das Spiel ist eigentlich ganz gut soweit und mit etwas weniger Fehlern könnte es auch am Leaderboard weiter nach oben gehen“, hofft er auf seine ersten roten Runden in Abu Dhabi.

Joshua Grenville-Wood (ENG) startet nach zwei 65er (-7) Runden und bei gesamt 14 unter Par als Leader ins Weekend.

Leaderboard Abu Dhabi Challenge