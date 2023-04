Deutlich verpasst

MEXICO OPEN – 2. RUNDE: Matthias Schwab bringt auch am Freitag am Norman Signature Course von Nuevo Vallarta nur eine 72 (+1) zu Papier und scheitert damit klar und deutlich am Wochenendeinzug.

Matthias Schwab wusste zum Auftakt auf den Frontnine durchaus mit guter Birdiequote zu überzeugen, bremste sich jedoch kurz vor dem Turn mit einem Doppelbogey selbst aus und fand auf der restlichen Runde nicht mehr wirklich zu seinem Spiel, was am Ende nur in einer 72 (+1) mündete. Mit Rückstand auf die erwartete Cutmarke gilt es am Freitag nun Boden gutzumachen. Immerhin könnte die frühere Startzeit dem Steirer etwas in die Hände spielen.

Gleich auf der 10 treibt er sich dann aber den Puls in die Höhe, denn der erste Abschlag zieht zu weit nach rechts und verschwindet schließlich im H2O. Dank einer richtig starken Annäherung kratzt er aber am Ende noch das anfängliche Par auf die Scorecard. Am darauffolgenden Par 3 findet der Teeshot dann zwar das Grün, dafür streikt der Putter und brummt ihm aus knapp 16 Metern mit einem Dreiputt das erste Bogey auf.

Kurze Eagle-Hoffnung

Die Probleme reißen auch danach nicht ab, da er sich auf der 12 nach einem Abschlag in den Roughstreifen rund um den Fairwaybunker die Birdiechance verbaut und so der Cutlinie nicht näher kommt. Nachdem auch das nächste Par 5 mit verschobenem Zweimeterputt ungenützt verstreicht, deutet nach der 16 mit dem nächsten Bogey mittlerweile doch vieles auf ein freies Wochenende hin. In dieser Tonart geht es auch munter weiter, denn am Par 3 der 17 ist auch ein Meter für den 14. Schläger im Bag zuviel.

Dennoch gibt er sich noch vor dem Turn etwas Hoffnung auf ein Comeback, denn nach starker Grünattacke erwärmt sich langsam auch das Gerät fürs Kurzgemähte und lässt aus sieben Metern den Adler auf die Scorecard landen. Anknüpfen kann er daran jedoch auf den Frontnine nicht und da es sich nach weiterem verpassten Up & Down am Par 3 der 5 der nächste Fehler bequem macht, ist trotz zweier Birdies danach der Zug ins Wochenende endgültig abgefahren.

Da er sich zum Abschluss noch ein Bogey eintritt, leuchtet am Ende sogar nur die 72 (+1) aus, womit er den Cut in Mexiko klar und deutlich verpasst.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Mexico Open.