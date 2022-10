So begeistert El Gordo ein Land und die ganze Welt

„El Gordo“ heißt in der spanischen Sprache „das große Los“ und genau darum handelt es sich auch. Die spanische Lotterie ist eine Tradition mit einer Geschichte, die über 200 Jahre andauert. Jedes Jahr am 22. Dezember werden die Gewinnzahlen gezogen und ganz Spanien fiebert auf diesen Tag hin. Mit nur einem Losanteil kann jeder an der Ziehung teilnehmen und sich so die Chance auf den Mehrfach-Jackpot sichern.

Deswegen ist El Gordo so beliebt

Einmal Urlaub machen und das Turnier der Träume als Gast verfolgen? Das ist mit El Gordo wirklich kein Problem. Denn bei El Gordo gibt es verschiedene Gewinnklassen und in jeder Klasse wartet der große Jackpot. Das liegt an dem System der Ziehung, bei dem die Losnummern für die jeweilige Gewinnklasse einzeln gezogen werden. Gleichzeitig gibt es in jeder Gewinnklasse die Chance, den Jackpot zu knacken. Ist er einmal geknackt, aber die Ziehung der Gewinnklassen noch nicht abgeschlossen, dann wird der Jackpot neu aufgefüllt. Die spanische Lotterie El Gordo ist somit eine der wenigen Lotterien auf der Welt, in der es einen Mehrfach-Jackpot gibt. Diese Mehrfach-Chance auf den Jackpot sorgt dafür, dass die Lebensträume der Gewinner in Erfüllung gehen können, und das mit sehr niedrigen Einsätzen.

Eine unglaubliche Quote macht El Gordo so attraktiv

Mit ihrer langen Tradition und Geschichte ist die spanische Lotterie eine Institution im Land. Dazu trägt auch die unglaubliche Gewinnquote von 1:100.000 bei. Diese wird erreicht, in dem maximal nur 100.000 Lose ausgegeben werden. Diese werden wiederum in Losanteile, sogenannte Centimos unterteilt. Ein Centimo ist natürlich wesentlich günstiger als ein ganzes Los und als Gewinner bekommt jeder noch immer ein Zehntel des Gewinnbetrages. Ein riesiger Vorteil, vor allem wenn die Spieler nur über einen kleinen Geldbeutel verfügen und nicht so viel Geld in das Glücksspiel investieren möchten. Schon in den niedrigen Gewinnklassen kann das Vielfache des Einsatzes gewonnen werden. Mit El Gordo kann jeder seinen Lebenstraum verwirklichen, und wenn es das Erlernen des Golfspiels ist. Diese Lotterie ist mehr als eine Tradition und hat schon zahlreiche glückliche Gewinner hervorgebracht. Lose von El Gordo sind das ideale Weihnachtsgeschenk unterm Baum und sorgen für Spannung an den Feiertagen.

Fazit: Rechtzeitig Lose und Centimos sichern ist ein Muss!

Durch die begrenzte Ausgabe der Lose sind diese natürlich sehr gefragt. Deswegen sollte rechtzeitig reagiert werden, um sich den eigenen Anteil an den Gewinnchancen bei El Gordo zu sichern. Wer rechtzeitig einkauft, der braucht nur noch auf den Ziehungstag warten und mit ein bisschen Glück gehört man zu den Gewinnern. Die Chancen stehen bekanntlich nicht schlecht und schon manch glücklicher Spieler hat sich seine Rente mit El Gordo erspielen können. Mit dieser Lotterie wird die Weihnachtszeit noch ein bisschen mehr zu einer glücklichen Zeit, in der Träume wahr werden und sich Wünsche erfüllen. Wer jetzt ein Los kaufen möchte, der kann das bei einem vertrauenswürdigen Anbieter direkt im Internet erledigen und verpasst so auf keinen Fall die Chance auf den großen Jackpot.