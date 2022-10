Sepp on fire

SANDERON FARMS CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Sepp Straka zeigt sich gleich bei seinem Saisondebüt in absoluter Spiellaune und mischt im CC of Jackson nach einer 66 (-6) vor dem Wochenende sogar voll im Titelkampf mit. Matthias Schwab verpasst in Mississippi mit einer 72 (Par) recht deutlich den Cut.

Sepp Straka legte am Donnerstag ein durchwegs kurzweiliges Saisondebüt hin, denn nach abwechslungsreichen ersten neun Bahnen mit Bogeys und Birdies im Wechselspiel, sorgte er nach dem Turn mit einem gelochten Wedge zum Eagle sogar für ein absolutes Highlight und brachte so am Ende sogar eine 69 (-3) ins Clubhaus, womit er nur knapp hinter den Top 10 rangiert.

Wie schon am Donnerstag geht auch diesmal der Start einigermaßen daneben, denn nach einem wilden Slice vom Tee geht sich auf der 1 das anfänglichen Par nicht mehr aus. Auch danach ergeben sich durchaus Parallelen zum ersten Spieltag, denn da der Putt aus 3,5 Metern den Weg ins Ziel findet, steht sein Tagesscore postwendend wieder bei Level Par.

Am Par 5 danach verpasst er zwar mit einem weiteren verzogenen Abschlag noch das nächste Birdie, dafür aber stopft er am Par 3 der 4 den fälligen Birdieputt und da auch auf der 6 aus vier Metern der Putt fällt, dockt er sogar bereits wieder an den Top 10 an. Da ein weiterer Drive auf der 8 jedoch nicht das Fairway findet und er aus dem Rough in Folge das Grün überschlägt, muss er auch das zweite Bogey des Tages einstecken.

Starker Birdierun

Stark parkt er nach dem Turn am Par 5 der 11 die Grünattacke am Vorgrün, holt sich zwei Putts später das nächste Birdie ab und legt prompt nach einem messerscharfen Approach auf der 12 noch ein weiteres nach, womit er wieder vorne dran ist. Sehenswert legt er sich am letzten Par 5 der Runde dann sogar eine durchaus machbare Eaglechance auf. Der Putt bleibt zwar leicht zu kurz, mit dem nächsten kleinen Vögelchen mischt er aber endgültig im Spitzenfeld mit und da er auch das kurze Par 4 danach gewinnbringend zu nützen weiß, ist er derzeit sogar erster Verfolger des Belgiers Thomas Detry.

Auch danach feuert der Longhitter aus allen Rohren und legt sich nach starkem Drive auf der 16 gleich die nächste Birdiechance auf, die er aus nicht einmal zwei Metern auch ohne mit der Wimper zu zucken verwertet. Fast geht sich sogar der rote Viererpack aus, den kurzen Birdieputt auf der 17 schiebt er jedoch links vorbei. Am Ende leuchtet am Freitag die knallrote 66 (-6) auf, womit er lediglich Detry und Mackenzie Hughes (CAN) knapp um einen Schlag den Vortritt lassen muss und so gleich bei seinem Saisondebüt mit klar intakten Siegchancen ins Wochenende startet.

Mit leeren Händen

Matthias Schwab hatte zum Auftakt einigermaßen zu kämpfen, was sich gleich zu Beginn der Runde auf seiner ersten Bahn mit einem Dreiputtbogey bemerkbar machte. Am Ende ging sich nur eine 75 (+3) aus, die dem Rohrmooser bereits einen beträchtlichen Rückstand auf die Cutmarke aufbrummte. Am Freitag muss er somit nun alles in die Waagschale werfen um den Sprung ins Wochenende noch realisieren zu können.

Anders als am Vortag glückt diesmal der Start auch recht unaufgeregt, wenngleich er eine dicke Chance auf ein schnelles Birdie auf der 2 noch ungenützt verstreichen lässt. Die ausgelassene Möglichkeit weckt den 14. Schläger im Bag aber sichtlich auf, denn am darauffolgenden Par 5 geht sich schließlich aus acht Metern der erste rote Eintrag aus. Auch das zweite Par 5 der Frontnine lässt trotz eingebunkerter Attacke ein Birdie springen, womit er sich langsam aber sicher doch spürbar näher ans rettende Cut-Ufer herantastet.

Mit einer verzogenen Annäherung und einem verpassten Up & Down danach bremst er sich mit dem ersten Fehler auf der 8 jedoch selbst wieder etwas aus und nimmt sich auch sichtlich den Schwung, denn auf den zweiten neun Löchern läuft er mit eiskaltem Putter vergeblich einem weiteren Erfolgserlebnis hinterher. Am Ende tritt er sich nach knapp verfehltem Grün sogar noch ein Bogey ein, zerstört sich so auch noch ein zartrosa Rundenergebnis und steht am Ende mit der 72 (Par) und einem Missed Cut mit leeren Händen da.

Leaderboard Sanderson Farms Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Sanderson Farms Championship.