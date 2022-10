Nichts mitgenommen

OPEN DE PROVENCE – 2. RUNDE: Niklas Regner kommt am Freitag im Golf International de Pont Royal nicht ins Rollen und tritt die Weiterreise nach England nach einem verpassten Wochenende mit leeren Händen an.

Niklas Regner bastelte zum Auftakt eine kunterbunte erste Runde zusammen, geht nach der 72 (Par) aber zumindest aus dem erwarteten Cutbereich in den zweiten Spieltag. Um das selbstgesteckte Ziel der Top 45 in der Jahreswertung und somit eine Teilnahme am großen Tourfinale realisieren zu können, muss er sich am Freitag aber deutlich steigern, da ansonsten der Rückstand auf die richtig lukrativen Leaderboard-Regionen wohl bereits recht unangenehm werden würde.

Wie schon am Vortag muss der einzige Österreicher im Feld auch am Freitag wieder ein schnelles Bogey einstecken, da sich am Par 3 der 11 das Par nicht mehr ausgeht. Vom Fehler lässt er sich zwar nicht wirklich beeindrucken, stabilisiert sein Spiel danach rasch und darf sich auf der 16 auch über den scoretechnischen Ausgleich freuen, ein Doppelbogey kurz vor dem Turn am Par 5 der 18 wirft ihn jedoch sogar hinter die erwartete Cutmarke zurück.

Die Situation verschärft sich schließlich auf der 3 noch deutlich, denn er verlässt das Par 4 erst nach sieben Schlägen und purzelt mit dem Triplebogey so endgültig weit im Klassement zurück. Da er darauf lange Zeit nicht reagieren kann, erst die 8 wirft noch ein Birdie ab, muss er sich in Frankreich nach der 76 (+4) mit einem verpassten Wochenende anfreunden und büßt so auch in der Jahreswertung weitere Ränge ein, womit die Top 45 immer weiter vom Steirer wegrücken.

Schon kommende Woche steht der 23-jährige aber wieder in den Teeboxen und hofft bei der British Challenge im St. Mellion Estate auf mehr Spielglück als in dieser Woche in der Provence.

