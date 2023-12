Was sind Live-Casinos und warum sollten Sie sie spielen?

Live-Dealer-Casinos, manchmal auch als „Live“-Casinos bezeichnet, bieten den Spielern die Möglichkeit, mit menschlichen Dealern in Echtzeit zu spielen, ohne dass sie ein Casino aufsuchen müssen. Ein Videokamerateam überträgt das Spiel, das von speziellen Spielstudios produziert wird. Die eigentlichen Dealer befinden sich in diesen Studios, und die Spieler können über Chat-Fenster Fragen stellen und ihre Einsätze tätigen, egal wo sie sich befinden und mit welchem Gerät sie spielen möchten.

Trotz der Tatsache, dass alles digital und computerisiert zu sein scheint, müssen Kasinobetreiber weiterhin umfangreich in neue Technologien investieren, sowohl in Bezug auf ihre Plattformen als auch in Bezug auf ihre Mitarbeiter. Ein typischer Live-Dealer-Standort benötigt u. a. ein Studio, einen Croupier, einen Kameramann, einen Pitmaster und einen Informationsmanager. Aufgrund der exorbitanten Kosten für die Einrichtung eines solchen Casinos wird nur eine begrenzte Anzahl von Spielen angeboten. Der Großteil der Live-Glücksspielseiten bietet nur Blackjack, Baccarat, Roulette, Poker und Sic Bo an, andere Spiele sind nicht verfügbar.

Ein echtes Live-Casino besteht aus nur drei Räumen: einem Studioraum, einem Analystenraum und einem Software-Raum. Diese Konfiguration kann sich jedoch je nach Betreiber ändern. Kunden, die auf das Internet zugreifen und bequem von zu Hause aus spielen möchten, müssen eine Reihe von Regeln beachten.

Warum sollten Sie in Live-Dealer-Casinos spielen?

Glücksspielerfahrung in Echtzeit

Im Vergleich zu Online-Spielen ist dies bei weitem der größte Vorteil von Live-Dealer-Spielen. Trotz der Verwendung von Mausklick-Umgebungen und Geräuschen haben die Anbieter von Live-Dealer-Glücksspielsoftware ihre Spiele so gestaltet, dass sie das gesamte Glücksspielerlebnis vermitteln.

Spiele in Echtzeit mit einem Dealer können über das Internet übertragen werden. Es gibt spezielle Studios oder Casinos, in denen gefilmt wird. Damit der Spieler wirklich das Gefühl hat, aus der Ferne an einem Tisch in einem echten Casino zu sitzen, ist diese Komponente immer im Namen enthalten.

Es ist immer noch gängige Praxis, bei Studioaufnahmen echte Kartendecks, Kartenmischmaschinen und Roulettetische zu verwenden: Für Spieler ist es auch wichtig, die reale Spielszene im Auge zu behalten. Das Tempo in einem landbasierten Casino entspricht dem, das beim Umgang mit Roulette und Karten erforderlich ist. Daher werden diese Qualität und ihre Beständigkeit von den Spielern sehr geschätzt.

Echte Dealer

Regelmäßige Casinobesucher weisen oft darauf hin, dass einer der verlockendsten Aspekte des Besuchs eines physischen Ortes die Möglichkeit ist, sich unter die anderen Besucher zu mischen. Professionell kompetente Dealer sind nette Gastgeber, die von den Spielern gerne angeschaut werden und mit denen sie gerne sprechen. An einem Roulette- oder Pokertisch ist man nicht einfach nur ein „Handlanger“.

Kommunikation in Echtzeit

Die Interaktion mit den Dealern in Echtzeit macht das Spiel für viele Spieler interessanter. Daher ist es eine großartige Alternative für Spieler, die den sozialen Aspekt des Glücksspiels genießen möchten, aber aus verschiedenen Gründen nicht in eine landbasierte Einrichtung gehen können

Keine Kleiderordnung erforderlich

Bei Live-Glücksspielseiten wie Bets.io können Sie in jeder beliebigen Kleidung spielen, auch wenn Sie sich am Strand oder zu Hause entspannen. Obwohl er alles sehen kann, was am Spieltisch passiert, bleibt der Spieler völlig anonym.

Ständige Verfügbarkeit

Wie andere Internetspiele kann auch ein virtuelles Spiel mit einem Live-Dealer zu jeder Tageszeit gespielt werden. Es ist sehr ungewöhnlich, dass Filmteams, Studios, Dealer und sogar die Dealer selbst im Schichtbetrieb arbeiten. Es dauert nur ein paar Sekunden, bis ein Spieler sein Lieblings-Live-Dealer-Spiel einrichten und spielen kann. Das Einzige, was sie brauchen, ist ein zuverlässiger Internetdienst.