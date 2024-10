Welcher Golfer hat im Jahr 2024 am meisten Geld verdient?

Golf und Prestige gehen Hand in Hand, und die bekanntesten Spieler haben deswegen ein ziemlich interessantes Vermögen angehäuft. Die professionelle Golfindustrie hat sich jedoch in den letzten Jahren stark verändert. Wer steht dann also jetzt oben an der Spitze? Und welchen Einfluss haben Saudi-Arabien und LIV? Mal sehen.

Der saudische Einfluss und LIV Golf

Die Gründung der LIV Golf Tour in 2022 bedeutete eine Revolution. Der Public Investment Fund (PIF) von Saudi-Arabien, dessen Assets auf 925 Milliarden US Dollar geschätzt werden, unterstützt die Tour. Dieses finanzielle Moloch stellte eine direkte Herausforderung für die PGA Tour und Golf Wetten dar, und zwar aufgrund von Sponsorenverträgen, Zuschauerzahlen und Rechten, die alle stark verändert worden – was sogar die Wettbranche weltweit durcheinanderwirbelte.

Der Ansatz von LIV Golf war einfach: die besten Golfer der Welt mit hohen Geldsummen anlocken. Dustin Johnson war einer der Ersten, der sich beteiligte. Er war zwischen 2017 und 2021 130 Wochen die Nummer 1 beim Sport. LIV Golf konnte aber im Dezember 2023 gut feiern, als Jon Rahm seinen Vertrag unterschrieb.

Jon Rahms Mega Deal

Jon Rahms 500 Millionen US Dollar LIV Golf Vertrag sorgte schon für Aufmerksamkeit. Forbes schätzte Rahms Gesamteinnahmen zwischen Mai 2023 und Mai 2024 auf 218 Millionen US Dollar. Dies lag nur knapp hinter den 260 Millionen US Dollar von Cristiano Ronaldo.

Rahms Entscheidung, zu LIV Golf zu wechseln , war zweifellos ein Ding. Obwohl Rahm erst im Dezember 2023 der Tour beitrat, dauerte es nicht lange, bis er sich etablierte. Im Juli 2024 gewann er im JCB Golf & Country Club im Vereinigten Königreich sein erstes Turnier bei der LIV Tour. Von diesem Zeitpunkt an war Rahm nicht mehr zu bremsen. Der Spanier gewann zahlreiche Turniere und festigte seine Position als bester Spieler im LIV Golf.

Rahm konnte nach seinen ersten 13 Turnieren mit einer erstaunlichen Summe von 35 Millionen US Dollar rechnen. Seine größte Auszahlung erhielt er beim Saisonfinale in Chicago, wo er 22 Millionen US Dollar erhielt.

Diese Summe wurde in zwei Komponenten aufgeteilt: 18 Millionen US Dollar für seinen Gesamtsieg als LIV Golf Champion und weitere 4 Millionen US Dollar für seinen Sieg im Turnier.

Schefflers beispielloser Erfolg

Obwohl Rahm ziemlich viel Geld einkassiert hat, verteidigt souverän jemand anders den Titel. Denn er gehört derzeit Scottie Scheffler, die aktuelle Nummer eins der Welt. Scheffler hat in seinem außergewöhnlichen Jahr auf der PGA Tour fast 63 Millionen Dollar an Preisgeldern angehäuft.

Scheffler sicherte sich eine olympische Goldmedaille in Paris und gewann sieben PGA Tour Turniere. Darunter seinen zweiten Masters Sieg. Allein sein Preisgeld belief sich auf 29,7 Millionen US Dollar, was einen neuen Rekord auf der PGA Tour darstellt.

Das ist jedoch noch nicht alles. Schefflers Einnahmen stiegen im FedEx Halbfinale weiter zusätzliche 25 Millionen US Dollar. Zusätzlich verdiente er weitere 8 Millionen US Dollar als Spitzenreiter der Comcast Business Tour Top 10. Trotz des LIV Mega Deals von Jon Rahm schaffte es Scheffler 2024 an die Spitze als reichster Golfer.

Fazit: Scheffler erobert die Golf Welt

Jon Rahm und Scottie Scheffler können beide bequem auf ihre Bankkonten gucken. Rahm hat durch seine Debütsaison und seinen 500 Millionen US Dollar Vertrag mit LIV Golf schon beeindruckt.

Dennoch ist Scottie Scheffler der aktuelle Spitzenreiter, was die Gesamteinnahmen beim Golf angeht. Denn auch wenn Rahm mit 500 Millionen US Dollar rechnen kann, gehört dieses Jahr dem Amerikaner – und leider nicht dem Spanier.