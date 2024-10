Über die Linie gekämpft

Niklas Regner kämpft sich bei der Czech Challenge im Royal Beroun Golf Club mit Runden von 68 und 67 Schlägen „on the number“ noch über die gezogene Linie.

In der Schweiz konnte Niklas Regner zuletzt seine lange Pleiten-Pech-und-Pannen-Serie beenden, auch wenn ihn das schlechte Wetter der Chance einer Aufholjagd am Wochenende beraubte und so am Ende nur ein paar Pünktchen heraussprangen. Als 214. auf der Road to Mallorca startet der Liezener nun bei der Czech Challenge noch ohne brauchbare Kategorie für die kommende Saison. Somit muss im Beroun Golf Club ein Topergebnis her um auch noch kommende Saison in Europas Nachwuchsliga zu ausreichend Starts zu kommen.

Niklas stolpert mit Bogey in das Turnier und bringt in den Morgenstunden auch den Putter nicht zum Aufwachen. Trotz überwiegend soliden Spiels erreicht der Liezener nach einem weiteren Schlagverlust den Turn noch ohne Birdieerfolg in frustrierenden 2 über Par. Diametral dazu die zweite Hälfte, die Regner mit einem gelungenen Birdieversuch beginnt. Das beflügelt jedoch erst im Finish. Auf den letzten vier Spielbahnen agiert er erfolgreich mit der Brechstange und dreht mit drei späten Birdies seine Runde noch zu einer ansehnlichen 68 (-2), die ihn jedoch nur knapp hinter der erwarteten Cutmarke einreiht.

On the number durch

Der zweite Arbeitstag beginnt aus Niklas Sicht mit einem Bogeydoppelpack auf der 10 und dem Par 3 der 11 alles andere als prickelnd, womit er sich auch rasch deutlich von der Cutmarke entfernt. Immerhin stabilisiert er in Folge sein Spiel wieder, holt sich mit einem roten Doppelpack am Par 5 der 15 und der 16 recht zeitnah den Ausgleich ab und drückt sein Score noch vor dem Turn am Par 5 der 18 sogar unter Par.

Im richtigen Rhythmus baut er sein Score am Par 5 der 2 rasch weiter aus und drückt schließlich mit dem nächsten Birdiedoppelschlag am Par 5 der 5 und dem Par 3 danach wieder sehenswert aufs Tempo. Am Par 3 der 8 schleicht sich dann zwar noch ein Fehler ein, die 67 (-3) reicht am Ende aber um sich als 57. noch über die gezogene Linie zu kämpfen. Zwei Spieler teilen sich bei gesamt 15 unter Par die Führungsrolle.

