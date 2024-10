Wichtiges Finish

Matthias Schwab hat zum Auftakt der Alfred Dunhill Links Championship bei besten Verhältnissen mit einigem Leerlauf zu kämpfen, findet im Finish in Kingsbarns aber noch wichtige Birdies und legt so mit einer fehlerlosen 68 (-4) einen durchwegs soliden Auftakt hin.

Nachdem Bernd Wiesberger und Lukas Nemecz eine Turnierpause einlegen und Sepp Straka – zumindest vorerst – seinen Europa-Abstecher beendet hat, hält Matthias Schwab als einziger Österreicher in Schottland die rot-weiß-rote Fahne hoch. Beim Traditonsevent der DP World Tour auf den Klassikern von St. Andrews, Carnoustie und Kingsbarns machte der Steirer zuletzt vor 6 Jahren eine glänzende Figur, als er sich in einem top besetzten Feld sogar einen 10. Platz sicherte. Auch heuer darf man wieder, aufgrund des Pro-Am Formats, mit einem eher gutmütigen Setup rechnen, wobei die größte Challenge mit Sicherheit die Spieldauer sein wird, die wohl auch heuer wieder in 4er Flights mit Amateuren die sechs Stunden Marke vermutlich knacken wird.

Das mit 5 Millionen dotierte Event stellt für Matthias auch eine hervorragende Chance dar sein Punktekonto noch deutlich aufzufetten und endgültig das Spielrecht für kommende Saison abzusichern. Mit einer richtig starken Woche scheinen auch die Playoffs wohl durchaus noch in Reichweite zu liegen, allerdings ist die Konkurrenz auch heuer wieder enorm, denn neben Rory McIlroy, Bob MacIntyre, Tommy Fleetwood, Shane Lowry und Matt Fitzpatrick reklamierten sich mit juristischer Mithilfe oder einer Einladung auch einige LIV-Spieler wie Jon Rahm, Brooks Koepka, Tyrrell Hatton oder Talor Gooch ins illustre Starterfeld.

Etlicher Leerlauf

Zum Auftakt hat Matthias mit Kingsbarns wohl die scorefreundlichste der drei Wiesen vor der Brust und mit allererster Startzeit auch beste Voraussetzungen für eine gute Auftaktrunde. Mit soliden anfänglichen Pars beginnt er das Links-Festival auf den Backnine dann zwar durchwegs souverän und unaufgeregt, verpasst am Par 5 der 12 aber das erhoffte frühe erste Birdie. Bei besten Scoringverhältnissen ändert sich auch danach das Bild noch nicht, was ihn zumindest in der Anfangsphase mit den durchwegs guten Tagesergebnissen noch nicht mithalten lässt.

Auf der zweiten langen Bahn der Runde geht sich dann aber das bislang vergeblich gesuchte erste Birdie aus, was ihn auf der 16 auch die roten Zahlen knacken lässt. Nachlegen kann er vorerst zwar nicht, nimmt so die Frontnine jedoch zumindest im zartrosa Bereich in Angriff. Auch auf den vorderen Neun zeigt er dann zwar solides Golf, läuft jedoch erneut über längere Zeit erfolglos dem nächsten Schlaggewinn hinterher. Erst auf der 6 hat er dann wieder Grund zu jubeln, nachdem sich nach sieben Pars in Folge das zweite Birdie am Donnerstag ausgeht.

Das scheint ihn im Finish erstmals einigermaßen ins Rollen zu bringen, denn auf der 16 fällt gleich der nächste Birdieputt. Am Par 5 der 9 beendet er die Runde schließlich dann mit noch einem vierten Erfolgserlebnis und bringt so immerhin die 68 (-4) in trockene Tücher, womit er als 49. auf einen durchaus soliden ersten Spieltag zurückblicken kann. Am Freitag wartet nun der Old Course in St. Andrews auf den Rohrmooser, ehe er am Samstag schließlich noch Carnoustie bewältigen muss.

Darren Fichardt (RSA) erwischt in Kingsbarns einen wahren Traumtag und setzt sich mit der 61 (-11) vorläufig an die Spitze.

Leaderboard Alfred Dunhill Links Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Alfred Dunhill Links Championship.