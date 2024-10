Matthias Schwab in St. Andrews

Matthias Schwab muss es bei der Dunhill Links Championship auf der DP World Tour mit einem Weltklassefeld aufnehmen.

Matthias Schwab vertritt bei der heurigen Dunhill Links Championship alleine die rotweißroten Farben, nachdem Sepp Straka wieder zurück über den großen Teich gejettet ist und Bernd Wiesberger sowie Lukas Nemecz eine Turnierpause einlegen. Beim Links-Festival auf den Klassikern von St. Andrews, Carnoustie und Kingsbarns machte der Steirer zuletzt vor 6 Jahren eine glänzende Figur, als er in einem Weltklassefeld den 10. Platz erreichte.

Als 108. im Race to Dubai sollte Schwab vier Turniere vor den Finals noch sein Punktekonto auffetten um sein Spielrecht auf der DP World Tour endgültig abzusichern. Aber mit einem heißen Golfherbst wären sogar noch die abschließenden Topevents in Abu Dhabi und Dubai erreichbar.

Spektakuläres Feld erwartet

Beim traditionellen Stars und Sternchen-Event von Europas erster Golftour erwartet die Spieler ein eher scorefreundliches Setup aufgrund des Pro-Am Formats um auch den Promis aus Society, Business und Sport Spaß zu ermöglichen, die zum Teil beträchtliche Summen hinblättern müssen für ihren Startplatz. Aus sportlicher Sicht sorgen Rory McIlroy, Bob MacIntyre, Tommy Fleetwood, Shane Lowry und Matt Fitzpatrick für den Glanz beim 5 Millionen Dollar-Event. Erneut haben sich LIV-Spieler wie Jon Rahm, Brooks Koepka, Tyrrell Hatton oder Talor Gooch mit juristischer Hilfe ins Feld gedrängt oder wurden von Gastgeber Johann Rupert eingeladen, was dem sportlichen Wettbewerb jedoch wie schon zuletzt in Spanien sicherlich gut tun wird.

Die Dunhill Links Championship wird auch heuer auf den drei Links-Klassikern, dem Old Course von St. Andrews, Carnoustie sowie Kingsbarns ausgetragen. Nach jeweils einer Runde auf allen drei Kursen wird am Samstag der Cut bei den Top 60 Pros angesetzt werden, womit die Latte besonders hoch liegt. Für schottische Verhältnisse wird angenehmes Golfwetter mit Temperaturen rund um 15 Grad und wenig Wind erwartet. Erst im Finaltag sollte sich Regen unangenehm in das Geschehen einmischen.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live aus Schottland.

Tee-Times und Live Leaderboard von der Dunhill Links Championship