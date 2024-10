Aufholbedarf in Carnoustie

Matthias Schwab notiert am Freitag bei der Alfred Dunhill Links Championship am Old Course nur eine 71 (-1) und muss am Samstag in Carnoustie etwas zulegen um nicht bereits am Cut zu scheitern.

Zum Auftakt des schottischen Links-Spektakels hatte Matthias Schwab zwar mit einigem Leerlauf zu kämpfen, arbeitete sich dank eines starken Finishes aber noch zu einer fehlerlosen 68 (-4). Bei hervorragenden Verhältnissen und megatiefen Scores reichte dies in Kingsbarns jedoch gerade mal um sich auf Cutkurs bringen zu können. Am Freitag wartet nun der altehrwürdige Old Course auf den Rohrmooser, wo er wohl die nächste Runde in dne 60ern nachlegen muss um weiterhin auf Kurs in Richtung Finaltag bleiben zu können.

Bei doch spürbar stärkerem Wind als noch am Vortag hat Matthias dann gleich auf der 1 den Putter perfekt temperiert und holt sich aus 3,5 Metern prompt ein anfängliches Birdie ab. Auch danach zeigt er ganz solides Golf, denn nach einem souveränen Par auf der 2, legt er schon auf der 3 den Approach bis auf einen guten Meter zur Fahne und holt sich rasch das nächste Birdie ab. Dem gefundenen Rhythmus bleibt er auch danach vorerst weiterhin treu, da sich nach sehenswerter Attacke am einzigen Par 5 der Frontnine schon auf der 5 das dritte Birdie des Tages ausgeht.

Lange Parserie

Danach allerdings kühlt der 14. Schläger schlagartig ab und brummt ihm auf der 6 aus rund 16 Metern mit einem Dreiputt auch das erste Bogey auf. Der Fehler kostet plötzlich auch total den Rhythmus, denn nach verzogenem Abschlag in die Büsche, muss er auf der 7 sogar nachladen und hängt sich so sofort den nächsten Schlagverlust um. Danach stabilisiert er sein Spiel zwar wieder, Konter kann er vorerst jedoch auf den darauffolgenden Löchern keinen setzen.

Erst auf der 16 darf er wieder jubeln, nachdem das Gerät fürs Kurzgemähte aus gut 17 Metern ein eher unverhofftes viertes Birdie springen lässt. Am berühmten Road Hole danach findet er zwar Fairway und Grün, der Putter kühlt jedoch schlagartig wieder ab und egalisiert ihm mit einem Dreiputt aus großer Distanz das eben erzielte Erfolgserlebnis prompt wieder. Nachdem sich dann am Schlussloch kein weiteres Birdie mehr ausgeht, muss er sich mit der 71 (-1) zufrieden zeigen, die ihn vor dem für den Cut entscheidenden Tag in Carnoustie, als 70. sogar hinter die gezogene Linie abrutschen lässt. Nicolas Colsaerts (BEL) und Cameron John (AUS) teilen sich bei gesamt 14 unter Par die Führungsrolle.

Stark im Team

Im Team sieht die Lage für Matthias mit Partner Alan Quasha deutlich besser aus, denn nach Runden von 62 (-10) und 60 (-12) Schlägen rangiert das Duo sogar auf dem geteilten 2. Rang und startet mit nur zwei Schlägen Rückstand auf Forrest und Gilbert in den dritten Spieltag.

