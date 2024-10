Wie man LIV Golf sieht: Ihr vollständiger Leitfaden

LIV Golf hat in der Golfwelt hohe Wellen geschlagen, nicht nur wegen seines innovativen Konzepts für den Sport, sondern auch wegen der Faszination, die von der Frage ausgeht, wie man den Sport tatsächlich verfolgen kann. Wenn Sie ein Golf-Fan oder einfach nur neugierig auf diese neue Tour sind, ist es wichtig zu wissen, wie Sie die Action verfolgen können. Aber keine Angst – egal, ob Sie ein erfahrener Zuschauer oder ein Neuling in diesem Sport sind, in diesem Leitfaden finden Sie alles, was Sie über LIV Golf wissen müssen. Also schnappen Sie sich Ihre Schläger (oder Ihre Fernbedienung) und los geht’s.

LIV Golf: Was zeichnet es aus?

Bevor wir uns ansehen, wo und wie man LIV Golf sehen kann, sollten wir kurz darauf eingehen, was die Tour auszeichnet. LIV Golf wurde 2022 ins Leben gerufen und ist eine abtrünnige professionelle Golftour, die vom Public Investment Fund Saudi-Arabiens unterstützt wird. Was ist das Besondere? Neben riesigen Preisgeldern – 25 Millionen Dollar pro Veranstaltung, um genau zu sein – wird ein kürzeres, dreitägiges Format anstelle der üblichen vier Tage verwendet. Shotgun-Starts? Ja, alle Spieler starten zur gleichen Zeit, aber von verschiedenen Löchern aus, so dass alle ihre Runde etwa zur gleichen Zeit beenden. Teamwettbewerbe machen das Turnier noch spannender.

Klingt toll, oder? Aber jetzt stellt sich die Frage: Wo schalten Sie ein, um dieses ganze Drama mitzuerleben?

Wo man LIV Golf sehen kann: Die Grundlagen

LIV Golf hat keine traditionellen TV-Verträge wie die PGA Tour abgeschlossen, aber das bedeutet nicht, dass das Zuschauen schwierig ist. In der Tat hat LIV Golf es den Zuschauern einfacher gemacht, indem es einen eher digitalen Ansatz verfolgt. Aber ohne VeePN VPN wird nicht jeder in der Lage sein, die Übertragungen zu sehen, da der Standort des Zuschauers eingeschränkt ist. VPN schützt Sie und ermöglicht es Ihnen, die Region Ihrer Wahl zu wechseln. Hier sind einige Optionen, um die Turniere zu sehen:

1 – Offizielle Website von LIV Golf – Dies ist Ihre erste Anlaufstelle für Live-Streams. Alle Veranstaltungen von LIV sind auf der offiziellen Website kostenlos verfügbar und somit für jeden mit einer Internetverbindung leicht zugänglich.

2 – YouTube – LIV Golf hat sich auch dem Streaming auf YouTube verschrieben. Jedes Turnier wird live und kostenlos auf ihrem offiziellen Kanal übertragen. Dank der globalen Reichweite von YouTube können Sie die Action verfolgen, egal ob Sie in den USA, Europa oder Asien sind.

3 – Facebook und andere Social-Media-Plattformen – LIV Golf streamt auch Veranstaltungen auf Facebook und anderen Social-Media-Plattformen. Das ist eine gute Alternative, wenn Sie bereits in den sozialen Medien unterwegs sind und nicht zwischen den Apps wechseln möchten.

4 – LIV Golf Plus App – Die LIV Golf Plus App ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Sie bietet nicht nur Live-Berichterstattung, sondern auch Highlights, Interviews und Material hinter den Kulissen. Sie können sogar die Rangliste in Echtzeit verfolgen, während Sie unterwegs sind.

5 – DAZN – Für Fans in bestimmten Regionen, wie z. B. Kanada und Japan, hat DAZN, ein abonnementbasierter Sportstreamingdienst, eine Partnerschaft mit LIV Golf geschlossen, um die Veranstaltungen live zu übertragen.

LIV Golf Zeitplan: Wichtige Termine

Um Ihren Besuch zu planen, ist es wichtig, den LIV Golf-Zeitplan zu kennen. Bei den über das ganze Jahr verteilten Veranstaltungen werden Sie keine Minute der Action verpassen wollen. Die Saison 2024 bietet zum Beispiel ein umfangreiches Programm an Turnieren, die an erstklassigen Orten auf der ganzen Welt ausgetragen werden. Hier ist eine kurze Übersicht über einige der wichtigsten Veranstaltungen:

♦ Februar – LIV eröffnet die Saison mit einem Aufenthalt in Mayakoba, Mexiko. Die tropische Kulisse macht den Saisonauftakt noch spannender.

♦ April – Singapur und Adelaide sind Gastgeber von Turnieren, die den Zuschauern einen Einblick in den internationalen Wettbewerb auf exotischen Plätzen geben.

♦ Juni – Mit dem mit Spannung erwarteten Turnier in London kehrt die Tour an einen ihrer wichtigsten Austragungsorte im Jahr 2023 zurück und bringt die ganze Faszination eines Wettbewerbs in der Mitte der Saison mit sich.

♦ September – Das LIV-Golf-Event in Chicago wird ein Publikumsmagnet sein, vor allem, weil mehrere namhafte Spieler gegeneinander antreten.

♦ Oktober – Das große Finale in Jeddah, Saudi-Arabien, verspricht nicht nur einen spannenden Abschluss der Saison, sondern auch einen der größten Zahltage in der Golfgeschichte.

Diese Veranstaltungen erstrecken sich über den ganzen Globus, und obwohl die genauen Termine und Veranstaltungsorte von Jahr zu Jahr leicht variieren können, ist mit mindestens 14 Veranstaltungen auf mehreren Kontinenten mit ähnlichen Mustern zu rechnen.

Zeitzonen und lokale Anpassungen

Eine Sache, die Sie beachten müssen, wenn Sie LIV Golf sehen, ist die Zeitverschiebung, besonders wenn Sie ein Ereignis in einem anderen Land verfolgen. Zum Beispiel könnte ein Event in Singapur beginnen, während es in Europa oder Nordamerika noch mitten in der Nacht ist. Vergleichen Sie die Startzeiten, die in der Regel auf der LIV Golf-Website oder -App angegeben sind, mit Ihrer lokalen Zeitzone. Zur Vereinfachung bieten viele Plattformen eine automatische Zeitzonenumrechnung an.

Statistiken, Spieler, und wer zu beobachten ist

LIV Golf hat es geschafft, einige der größten Namen des Golfsports anzuziehen. Dustin Johnson, Phil Mickelson und Brooks Koepka, um nur einige zu nennen, sind regelmäßige Gesichter bei diesen Turnieren. Ihre Leistungen, ihre Teamstrategien und ihre spannenden Zieleinläufe sind spannend zu beobachten.

Darüber hinaus sind die Statistiken rund um LIV Golf faszinierend. So hat Dustin Johnson im Jahr 2023 bei mehreren Veranstaltungen über 35 Millionen Dollar gewonnen und damit deutlich mehr als jeder andere Golfer in der PGA in diesem Jahr. Das einzigartige Teamformat von LIV hat auch eine neue Ebene der Spannung hinzugefügt, da die Zuschauer nun Teams wie 4Aces GC und Stinger GC anfeuern können, wodurch sich der Sport frisch anfühlt.

Abschließende Überlegungen

In einer Welt, die zunehmend vom Streaming dominiert wird, hat LIV Golf einen Ansatz gewählt, der sowohl modern als auch fanfreundlich ist. Egal, ob Sie auf YouTube, der offiziellen LIV Golf-Website oder über die dazugehörige App zuschauen, die Optionen sind vielfältig und kostenlos – so ist es einfacher als je zuvor, über die rasante, wettbewerbsorientierte Action der Tour auf dem Laufenden zu bleiben.

Mit einem prall gefüllten Terminkalender mit internationalen Events, einem All-Star-Aufgebot an Golfern und einer einfachen, digitalen Methode zum Zuschauen ist LIV Golf ein Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten. Machen Sie sich also bereit, überprüfen Sie den LIV Golf-Zeitplan, stellen Sie sich auf eventuelle Zeitverschiebungen ein und bereiten Sie sich auf das aufregendste Golferlebnis vor, das Sie je erlebt haben.