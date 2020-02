„2 für 1“ bis 30. April in Kärnten

Mit der grenzüberschreitenden Alpe-Adria-Golf Card können 21 der schönsten Golfplätze in Kärnten, Slowenien und Italien zum einheitlichen Preis bespielt werden. Im Frühjahr, von Saisonstart bis 30. April, gibt es einen Grund mehr in Kärnten zu golfen: Mit der Aktion „2 für 1” kann eine zweite Person kostenfrei mitspielen.

Die Card umfasst 3, 4 oder 5 Greenfees (195, 260, 310 Euro) und sorgt zusätzlich dafür, dass man in nur einem Urlaub gleich in drei Ländern Golf spielen kann. In Kärnten sind 10 Plätze an dieser Kooperation beteiligt. Außerdem gibt es 40 Partnerhotels mit attraktiven Pauschalangeboten.

Was Golfer zusätzlichen freuen dürfte: In Kärnten spielt die Kulinarik eine ganz besondere Rolle. Hier findet man in jedem Winkel kulinarische Besonderheiten und das Bewusstsein für regionale Produkte. Alte Rezepte werden neu entdeckt und kulinarische Schätze im Einklang mit der Natur erschaffen. Unbedingt probieren sollte man heimische Fische, Kärntner Nudel, Reindling, Kirchtagssuppe und Kärntner Brettljause.

Nicht unerwähnt sollten bei den Kärntner Köstlichkeiten auch die kulnarischen Einflüsse der südlichen Nachbarn Italien und Slowenien bleiben, aus denen sich die einzigartige Kärntner Alpe-Adria Küche entwickelt hat.

Mitgliedsbetriebe Alpe-Adria-Golf Card

Kärnten:



♦ Golfanlage Velden Köstenberg,

♦ Golfanlage Moosburg/Pörtschach,

♦ GC Klagenfurt-Seltenheim,

♦ Kärntner GolfClub Dellach,

♦ Golfclub Schloss Finkenstein,

♦ Golfanlage Millstätter See,

♦ Championplatz Kaiserburg,

♦ Golfpark Klopeinersee-Südkärnten,

♦ APOS Golfacademy Velden,

♦ Jaques Lemans Golfclub St. Veit-Längsee,

♦ Golfanlage Nassfeld Golf

Osttirol:

♦ Golfclub Dolomitengolf

Lungau:

♦ Golfclub Katschberg-Lungau

Italien:

♦ Golf Senza Confini Tarvisio,

♦ Golf Club Grado,

♦ GC Venezia

Slowenien:

♦ Royal Bled,

♦ Golf Arboretum Ljubljana,

♦ Golf Livada,

♦ Golf Otocec,

♦ Golf Bovec

