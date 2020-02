Exotische Casino- und Golf-Resorts

Casinospiele und Golf sind zwei Aktivitäten, die hervorragend zusammenpassen. Mittlerweile gibt es diverse Resorts, die Ihnen das Beste aus beiden Welten bieten. Denn auch die Resort-Betreiber wissen, wie gern Reisende die frische Luft beim Golfspielen mit dem aufregenden Glücksspiel am Abend kombinieren. Dabei geht es nicht nur um erstklassige Unterkünfte mit vier oder fünf Sternen, sondern auch darum, ein möglichst abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot zu liefern. So erwarten dich überall auf der Welt verschiedene Resorts, die dir ein vielseitiges Programm garantieren.

Tagsüber golfen, abends in Casino

Golfer aus Österreich und Deutschland schätzen abwechslungsreiche Golfplätze aus aller Welt. Am Abend darf dann zusätzlich gern die passende Unterhaltung geboten werden: Ein erfrischendes Getränk, gutes Essen und Erholung stehen auf dem Programm. Auch ein Casinobesuch verspricht einen unterhaltsamen Abend mit dem gewissen Nervenkitzel. Dafür bieten sich spezielle Hotels und Resorts an, die sowohl mit großen Golfplätzen als auch einem eigenen Casino ausgestattet sind.

Einige Unterkünfte haben sich regelrecht darauf spezialisiert. Dort kannst du dich dann etwa im Blackjack oder Roulette versuchen, und auch Spielautomaten erfreuen sich großer Beliebtheit. Viele Casinofans aus Österreich oder Deutschland haben zum Beispiel sicher bereits einmal versucht, die Risikoleiter in Merkur Spielen zu erklimmen und wissen, wie viel Spaß die Glücksspiele machen.

So wird eine tolle Kombination aus Bewegung und unterhaltsamem Abendprogramm geboten. Wer es zudem noch ausgefallener mag, der kann sich für sein nächstes Erlebnis auch für einen Ausflug ins Ausland entscheiden. Überall auf der Welt finden sich ausgefallene Casino- und Golfresorts, die einen einzigartigen Urlaub versprechen.

Beliebte Resorts im Überblick

Haben wir deine Neugierde geweckt? Im Folgenden haben wir einige bekannte Unterkünfte für dich parat, die sich bestens für ein Abenteuer zwischen Golf und Casino eignen:

Catalonia Bavaro Resort – Golf & Casino Resort

Dieses 4-Sterne-Hotel ist längst kein Geheimtipp mehr, und das völlig zurecht: Die Anlage in der Dominikanischen Republik bietet einfach alles, was das Urlauberherz begehrt. Auch die Tourschool machte hier einen Zwischenstopp. Dir stehen dort diverse Freizeitmöglichkeiten zur Auswahl: Probiere dich durch die spannenden Themenrestaurants, kehre in eine der verschiedenen Bars ein oder sieh dir das Show-Cooking an. Ein toller Sandstrand und verschiedene Pools werden dir obendrein geboten.

Ein weiteres Highlight: der moderne Golfplatz, eingebettet in die wunderschöne Landschaft der Region. Wer sich dann am Abend zusätzlich ein Las-Vegas-Gefühl wünscht, der sollte dem edlen Casino einen Besuch abstatten.

Hilton Ponce Golf & Casino Resort

Dieses top Resort liegt in Puerto Rico und hat vier Sterne. Von Wellnessangeboten bis hin zu diversen Freizeitaktivitäten wird dir hier alles auf dem Silbertablett serviert. Das Hotel ist mit einem eigenen Tennisplatz ausgestattet, hat einen Golfplatz und lädt außerdem zum Tauchen oder Surfen ein. Einen Fitnessraum, Massagen sowie einen Spa-Bereich gibt es ebenfalls.

Außerdem ist das Resort in der Nähe der Altstadt gelegen, sodass du auch wunderbar Ausflüge in die Stadt unternehmen kannst. Darüber hinaus verspricht das Casino gute Abendunterhaltung, wenn du dein Glück bei einem der dort angebotenen Glücksspiele versuchen möchtest.

CasaBlanca Resort Casino Golf Spa

Wenn du in diesem Hotel absteigst, dann landest du im Herzen von Mesquite, einer Stadt in Nevada. Den Golfplatz erreichst du in einer Minute, und auch ein Casino sorgt hier für eine gute Zeit am Abend.

Darüber hinaus ist das 4-Sterne-Resort natürlich zusätzlich mit allerhand Annehmlichkeiten ausgestattet: Du hast drei Restaurants und zwei Bars zur Auswahl, kannst den Wellnessbereich nutzen oder dem Außenpool einen Besuch abstatten. Wer neben Golf noch weitere sportliche Aktivitäten schätzt, hat sicher gefallen an dem Tennisplatz, der ebenfalls im Freien gelegen ist.

Riverside Casino & Golf Resort

Unser letztes Hotel in unserer Liste führt dich ebenfalls in die USA, genauer gesagt nach Iowa. Das Riverside Casino & Golf Resort besticht durch diverse Annehmlichkeiten sowie einen Golfplatz und ein modernes Casino. Das Casino erinnert an die großen Spielhallen, die wir auch aus Las Vegas kennen, Glamour ist also garantiert.

Der Golfplatz ist der „Blue Top Ridge“, welcher ebenfalls beste Unterhaltung beim Golfen verspricht. Die Hotelanlage selbst verfügt außerdem über komfortable Suiten, gute Restaurants und einen kleinen Pool.

Fazit: Erlebe einen Urlaub der etwas anderen Art

Wenn du bei deiner nächsten Reise Abwechslung garantiert haben möchtest, dann ist eines der Casino- und Golf-Resorts aus unserer Liste sicher eine erstklassige Wahl. Auch innerhalb von Europa findest du einige Hotels, die mit einem Golfplatz ausgestattet sind und gleichzeitig über ein angrenzendes Casino verfügen. Alternativ kann sich je nach Standort auch eine Fahrt in eine nahegelegene Stadt anbieten, um dort ein abwechslungsreiches Abendprogramm zu genießen.

Solltest du also ein Fan der Kombi aus Casinospielen und Golfen sein, dann hast du diverse Optionen. Es ist schließlich kein Geheimnis, dass Golfer auch den Nervenkitzel an Spielautomaten oder am Roulette- und Blackjack-Tisch schätzen. Umso besser ist es, dass mittlerweile viele erstklassige Resorts unsere Wünsche erhört haben und uns beides anbieten. Reise also zum Beispiel in die Karibik oder die USA, um einen einzigartigen Urlaub zu genießen! Obendrein kannst du in den ausgezeichneten Unterkünften von weiteren umfangreichen Aktivitäten und Wellness-Möglichkeiten profitieren, sodass sowohl Erholung als auch Spaß und Nervenkitzel garantiert sind.