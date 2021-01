Golfausrüstung – Was benötige ich für den Start

Wenn Sie Golf spielen lernen möchte, haben Sie ein tolles Ziel. Der Golfsport ist sehr populär und kommt immer mehr in Mode. Einer der wichtigsten Punkte im Golfsport ist die richtige Golfausrüstung. Die sicherlich wichtigsten Bestandteile von Golfzubehör sind die Bälle und natürlich die passenden Schläger. Doch in den meisten Fällen reicht dieses Zubehör allein nicht aus. Ein Golfer benötigt noch einiges mehr, wenn es um die professionelle Golfausrüstung geht.

Was gehört alles zu einer Golfausrüstung?

Zu einem guten Golf-Equipment zählen neben den Bällen und den unterschiedlichen Schlägern auch eine Golftasche, eine sogenannte Golfbag, eine Pitchgabel, Handschuhe und Tees. Jedoch sollten auch passende Golfschuhe, eine Golfhose und ein Polohemd nicht fehlen. Und wer es direkt richtig machen möchte, der kauft sich noch eine Golf-Cap. Die Grundausstattung hätten Sie somit beisammen. Doch echte Profis haben noch wesentlich mehr Utensilien, die zu ihrer Golfausrüstung gehören.

Golfschläger ist nicht gleich Golfschläger, denn diese werden nochmal unterteilt in Hölzer, Eisen und dem sogenannten Putter. Für kurze Schläge, welche rund ums Grün stattfinden, benutzt der Golfer Wedges. Selbst hier werden Unterschiede gemacht, denn es gibt den Pitching-Wedge, den Sand-Wedge, den Gap-Wedge und den Lob-Wedge. Ebenso sieht es bei den einzelnen Golftaschen aus, denn auch hier gibt es unterschiedliche Modelle. Zur Verfügung stehen die Golf-Tasche, der Carry Bag und ein Stand Bag, sowie ein Cart Bag.

Gerade zu Anfang werden Sie viele Golfbälle benötigen, weil es mit dem Golfen noch nicht ganz so gut klappt. Auch den Bällen werden große Unterschiede gemacht. Es gibt den sogenannten 1-Piece-Ball, den 2-Piece-Ball und den 3-Piece-Ball. Ebenso gibt es den 4-Piece oder auch Multilayer-Golfball, sowie weiche, mittelweiche und harte Golfbälle. Sie möchten diesen interessanten Golfsport ausüben und sind auf der Suche nach einer Golfausrüstung in Profiqualität, dann finden Sie das perfekte Zubehör im Internet oder beim Fachhändler.

Was sind Tees?

Wer sich noch nie mit dem Golfsport beschäftigt hat, der kennt die sogenannten Tees wahrscheinlich nicht. Hierbei handelt es sich ganz simpel um kleine Stifte, welche aus Plastik oder Holz hergestellt wurden. Diese steckt man beim Golfen bzw. beim Abschlag in den Boden und auf das obere Ende wird der Ball gelegt. Der Vorteil hierbei ist, dass Sie den Ball besser abschlagen können, da dieser etwas höher liegt. Diese Tees sind ein wichtiger Bestandteil einer jeden Golfausrüstung und sollten als Standard hinzugekauft werden. Für den Abschlag mit dem Driver benötigen Sie jedoch nicht die normalen Tees sondern hier sind spezielle Tees, die ein bisschen höher sind, gefragt. An manchen Stellen auf dem Golfplatz finden Sie Abschlagmatten vor. Es ist nicht so einfach die Tees in diese hineinzustecken, dann können stabile Wintertees besonders hilfreich sein.

Wofür benötigt man eine Pitchgabel?

Vielleicht haben Sie schon einmal gesehen, dass ein Golfball aus großer Höhe auf das Grün trifft, in einem solchen Fall ist eine Pitchgabel sehr hilfreich, denn es entstehen Pitchmarken. Hierbei handelt es sich einfach gesagt um eine Vertiefung im Boden, welche Sie mit der Pitchgabel beseitigen können. Der Vorteil ist, dass Sie keinen anderen Golfer durch Löcher, welche durch Ihr Golfen entstanden sind, behindern und zum anderen schützen Sie damit die Rasenfläche. Haben Sie also eine Vertiefung verursacht so ist es unerlässlich diese mit einer Pitchgabel zu beseitigen. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass Sie auf dem Golfplatz einige wichtige Regeln einhalten müssen. Damit Sie diese alle erlernen können, gibt es Golflehrer, die Sie in die Materie genau einführen, sodass Sie die Regeln und Spielvoraussetzungen kennenlernen und wissen, welche Golfausrüstung erstrebenswert ist.

Wozu benötigen Sie einen Golfball Marker?

Es kommt im Golfsport immer wieder vor, dass ein Ball nicht unbedingt dahin rollt wo Sie ihn gerne gesehen hätten. Ein Golfball kann beispielsweise einen anderen Schlag, der gerade ausgeführt werden soll, behindern. Sie dürfen den Golfball dann nicht einfach, wie man es vom Mini-Golf her kennt, aufnehmen und zur Seite legen, sondern müssen diesen markieren. Mit dieser Markierung wissen Sie später an welche Stelle Sie Ihren Ball zurücklegen müssen. Auch der Golfball Marker sollte bei keiner professionellen Golfausrüstung fehlen.