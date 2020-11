Paysafecard Casino – die sicherste Online Zahlungsmethode in Österreich

Zahlen im Paysafecard Casino mit der sichersten Methode in Österreich

Online sicher bezahlen im Paysafecard Casino Österreich

Wer Online in einem Paysafecard Casino spielt, der ist auf der sicheren Seite. Denn diese Zahlungsmethode wird nicht nur häufig und gerne genutzt, sondern zählt auch zu den sichersten Zahlungsarten. Damit Sie den vollen Durchblick über diese Methode erhalten, haben wir diesen Artikel zusammengestellt. Florian Kaplan ist Experte des Portals AustriaWin24 und das mit Leidenschaft.

In seiner Recherche können Sie alles über die Sicherheit, die Anwendung und so weiter finden. Wenn Sie mehr über das sicher bezahlen in Internet Spielbanken wissen möchten, dann sind Sie hier genau richtig.

So sicher sind Paysafecard Casinos

Das Zahlen auf diese Weise möglich ist, verdanken wir dem österreichischen Unternehmen Paysafe Card. Die Gründung erfolgte schon 2000. Die Firma hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt zu einem der besten Zahlungsanbieter gemausert. Sie zählt auch zu einer der sichersten Zahlungsmethoden (https://austriawin24.at/zahlungsmethoden/paysafe-card/) weltweit. Das liegt unter anderem daran, dass der gesamte Datenverkehr verschlüsselt übertragen wird.

Wer in Paysafecard Online Casinos mit dieser Variante bezahlt, gibt de facto keinerlei persönliche Daten preis. Anders als bei anderen Zahlungsmethoden ist die Privatsphäre zu 100 % gesichert. Der Code auf einer Rubbelkarte oder einem Bon ist nur ein einziges Mal gültig. Danach ist ein Pin wertlos. Sofern Ihnen diese Karte nicht gestohlen wird, ist mit dieser Zahlungsart kein Betrug möglich.

Warum eine Paysafe Bezahlung so beliebt ist

Die ganzen Vorteile von Paysafecard Online Casinos aufzuzählen, würde zu lange dauern. Daher stellen wir Ihnen nur ein paar der wichtigsten Punkte vor. Die Welt besteht nicht nur aus Vorteilen, daher werden wir der Fairness halber auch Nachteile aufzählen. Wobei man hier bei den wenigen nicht wirklich von vielen Nachteilen sprechen kann.

Vorteile:

1. Paysafecard Casinos gibt es unendlich viele.

2. Eine Einzahlung über Paysafe scheint auf keinem Konto oder Kreditkarte auf.

3. Es ist eine anonyme Art, um Bargeld ins Internet Casino zu transferieren.

4. Das Guthaben erscheint sofort am Spielerkonto.

5. Großartige Alternative zur Zahlung per SMS oder Handyrechnung.

6. Ein Online Paysafe Card Kauf wird mit Treuepunkten belohnt.

Nachteile:

1. Auszahlungen über diese Methode erfolgen in Paysafecard Casinos nur sehr selten.

2. Es ist nur möglich gewisse Beträge zu kaufen. Die Kartenwerte sind 5, 10, 25, 50 oder 100 Euro.

3. Manchmal verlangen Internet Casinos minimale Spesen bei der Einzahlung.

Mit der Paysafe Card schnell und anonym Bargeld in Casino-Guthaben umwandeln

Um im Online Casino mit Paysafe bezahlen zu können, muss man sich zuerst die Karte besorgen. Das geht im Supermarkt, an Tankstellen oder am Kiosk. Sie ist als Cash-Bon oder Rubbelkarte in unterschiedlichen Stückelungen erhältlich. Diese kann man sehr gut vom Trinkgeld aus seinem Job oder vom zugesteckten Geld der Oma kaufen. Das Geld scheint also weder auf dem Konto noch auf Kreditkartenabrechnung auf.

Damit wandelt man es ganz schnell in Spielgeld fürs Casino um. Das eingezahlte Geld wird sofort dem Spielerkonto gutgeschrieben und macht augenblicklich Echtgeld Gewinne möglich. Das gilt übrigens nicht nur in Österreich, sondern auch für die Online Casino Schweiz Paysafe Card. Zwar kann man eine Karte inzwischen auch online kaufen, dann aber natürlich nicht mit Bargeld. Dafür muss eine Kreditkarte her oder Direktüberweisung erfolgen. Die Anonymität geht so verloren.

So zahlen Sie mit der Paysafecard auf das Casino Konto ein

So funktioniert eine Einzahlung fürs Paysafe Gambling:

♦ Eine Paysafecard kaufen.

♦ Den Pin Aufrubbeln oder den Cash Bon Code ablesen.

♦ Paysafecard Casino suchen und registrieren.

♦ Im Kundenkonto die Paysafe Zahlungsmethode auswählen.

♦ Den Betrag eingeben.

♦ Einen oder mehrere Pins eingeben.

♦ Anklicken und bestätigen – fertig.

Paysafecard Online kaufen und am Treueprogramm teilnehmen

Wer sich eine Paysafe Card im Geschäft kauft, der bleibt grundsätzlich anonym. Denn eine Anmeldung oder Dateneingabe ist nirgends notwendig. Das Unternehmen hat sich aber gedacht, dass Kunden auch Online eine Karte kaufen können sollten. Gesagt, getan und heute kann ein Pin auch im Internet angefordert werden. Das funktioniert über WKV, einem offiziellen Partner des Unternehmens.

Um einen gewissen Vorteil zu schaffen, wenn schon die Privatsphäre verloren geht, gibt es ein Kundenprogramm. Wer sich registriert und seine persönlichen Daten angibt, wird Teil des Treueprogramms. Es funktioniert so, dass man sich mit Benutzernamen plus Passwort immer wieder anmelden und Online bezahlen kann. Sie laden das Konto auf und erhalten einen Pin, so wie bei einer gekauften Variante.

Nach jeder Aufladung werden dem Kunden Treuepunkte gutgeschrieben. Diese können gegen attraktive Belohnungen sowie Rabatte eingelöst werden. Dafür gibt es eine Liste verschiedener Vertragspartner. Es ist einem Paysafecard Casino Bonus Treueprogramm sehr ähnlich.

Paysafecard Casino in Österreich Schlussfolgerung

Diese Zahlungsmethode bieten den Spielern von Internet Spielbanken viele Vorteile. Die Karte kann in verschiedenen Beträgen mit Bargeld gekauft und umgehend in Casino Games investiert werden. Eine Einzahlung ist dank der einfachen Handhabung unmittelbar abgeschlossen. Dadurch können sich Spieler schnell mit Echtgeld Gewinnen beschäftigen. Auch Online ist dieser Zahlungsanbieter schon vertreten und ermöglicht eine wiederholbare Aufladung von Karten.

Er bietet sogar ein eigenes Treueprogramm dafür an, dass mit vielen Partnern zusammen arbeitet. Sie sammeln mit jeder Aufladung Punkte und lösen diese dann gegen Vorteile ein. Da es eine der sichersten Methoden für Einzahlungen ist, kann ein Paysafecard Casino Bonus in Österreich sorgenfrei eingelöst werden. Laufend neue News über das Geschehen mit diesem Dienstleister, erfahren Sie auf der Anbieterseite.