Am Cut vorbei

ROCKET MORTGAGE CLASSIC – 2. RUNDE: Matthias Schwab und Sepp Straka scheitern im Detroit GC um einen Schlag am Cut und kehren so Michigan mit leeren Händen wieder den Rücken, was vor allem für Matthias Schwab im Kampf um die Tourcard bitter ist.

Matthias Schwab schlug zum Auftakt im Detroit GC mit einer 70 (-2) immerhin den richtigen Cut-Weg ein und hat am Freitag nun außerdem den kleinen Bonus einer früheren Startzeit, was sich beim Erreichen des Wochenendes als durchaus etwas hilfreich herausstellen könnte. Ein Top 30 Ergebnis würde Matthias in dieser Woche die Tourcard für kommende Saison wohl endgültig fixieren.

Wie schon am Vortag hat der Steirer auch am Freitag wieder den Putter gleich zu Beginn auf Temperatur und krallt sich aus knapp vier Metern schon auf der 1 das erste Birdie. Danach enden zum Glück für den Steirer aber die Parallelen zum Donnerstag, denn statt eines darauffolgenden Bogeys holt er sich nach einer messerscharfen Annäherung aus einem Meter gleich das nächste Birdie ab und dockt damit bereits an den Top 20 an.

Nach einer starken Rettungsaktion nach eingebunkertem Drive, knallt er am Par 5 der 4 die nächste Annäherung sehenswert zur Fahne und nimmt so nach nur vier gespielten Löchern bereits sein drittes Birdie mit. Erst auf der 6 wird ihm ein verzogener Drive zum Verhängnis, da er das Grün nicht wie geplant erreicht und in Folge den Viermeter-Parputt vom Vorgrün nicht im Loch unterbringt.

Zurück auf Anfang

Nach ewiger Warterei zieht der Abschlag am Par 3 der 11 deutlich zu weit nach links, bunkert sich danach aus unangenehmer Roughlage noch dazu ein und verschiebt zu allem Überfluss auch noch den Bogeyputt aus einem guten Meter, womit er sogar wieder auf Level Par und hinter die Cutmarke zurückrutscht. Das kostet offensichtlich total die Sicherheit, denn mit einem Dreiputt aus knapp acht Metern geht es auf der 12 gleich noch weiter im Klassement in die verkehrte Richtung.

Erst kurz vor Schluss kann er dann nach nur leicht zu langer Grünattacke am Par 5 der 17 wieder jubeln, rangiert jedoch auch nach dem vierten Birdie des Tages weiterhin nur hinter der Cutlinie. Mit der 72 (Par) hofft der Schladming-Pro noch einige Zeit, am Ende hat er aber die Gewissheit, dass es knapp um einen Schlag nicht fürs Wochenende reicht, womit er auch wichtige FedEx-Cup Punkte liegenlässt und damit auch nach wie vor noch nicht fix mit der PGA Tour kommendes Jahr planen kann.

Schwarze Serie verlängert

Sepp Straka steckt auch in Amerikas Motor-City weiterhin im Formtief fest, denn auch in Detroit gelingen die Eisen nur selten nach Maß, was sich zum Auftakt in nur einem Birdie, jedoch gleich drei Bogeys niederschlug und ihm nur die 74 (+2) ermöglichte. Am Freitag Nachmittag muss der Longhitter somit bereits gehörig aufs Gas steigen um die Serie der Missed-Cuts durchbrechen zu können.

Zumindest zu Beginn geht dieses Vorhaben auch durchaus sehenswert auf, denn gleich auf der 10 hat er sein Visier scharf gestellt und stopft aus drei Metern zum anfänglichen Birdie. Schon auf der 11 wird es jedoch dann erstmals ungemütlich, nach verfehltem Grün und zu hart dosiertem Chip, locht er jedoch kuzerhand den Retourchip zum Par und stopft eine Bahn später nach weiteren Problemen im langen Spiel sogar aus gut zehn Metern den fälligen Parputt, womit er sich noch weiter in den roten Zahlen hält.

Ein Schlag zuviel

In dieser Tonart geht es auch danach munter weiter, denn wieder zieht eine Annäherung deutlich am Ziel vorbei, doch erneut locht er einen zähen Tester aus vier Metern zum nächsten Par. Auf der 16 kann er sich schließlich für die unglaubliche Kampfkraft nach gelungener Annäherung ein weiteres Mal belohnen und sackt Birdie Nummer 2 ein.

Lange spult er danach Pars ab, ehe nach einem starken Abschlag das par 3 der 5 das dritte Birdie springen lässt. Zwei Löcher später holt er sich trotz überschlagener Grünattacke am Par 5 den vierten Schlaggewinn ab und ist damit endgültig an der gezogenen Linie dran. Das wichtige letzte Birdie bleibt ihm jedoch verwehrt, weshalb er am Ende trotz der fehlerlosen 68 (-4) wie Matthias Schwab um einen Schlag knapp am Cut scheitert.

Taylor Pendrith (CAN) geht bei gesamt 15 unter Par als Führender ins Wochenende.

Leaderboard Rocket Mortgage Classic

