Deutlich abgerutscht

HERO OPEN – 3. RUNDE: Lukas Nemecz tritt sich am Moving Day in St. Andrews Fairmont neben einem anfänglichen Doppelbogey auch ein Triplebogey ein und rutscht mit der 75 (+3) um etliche Ränge zurück.

Lukas Nemecz hatte am Freitag die zähe Verhärtung im Schulterblatt deutlich besser im Griff als noch am ersten Spieltag und stürmte mit einer 67 (-5) in letzter Sekunde noch über die gezogene Linie in Richtung Wochenende nach vor. Am Moving Day hofft er nun an die starke zweite Runde anknüpfen zu können um das Feld etwas von hinten aufzurollen.

Bei deutlich windigeren Verhältnissen – teilweise bläst es mit über 40 km/h – hat Lukas gleich auf der 10 einige Probleme, denn nach verzogenem Abschlag kann er nur querpassen und schlittert so schließlich sogar in ein anfängliches Doppelbogey. Er steckt den Schock aber gut weg, konsolidiert sein Spiel rasch wieder und kann nach starker Annäherung aus zwei Metern auf der 13 auch das erste Birdie einsacken.

Das heizt langsam aber sicher auch das Gerät fürs Kurzgemähte an, denn auf der 16 findet der Birdieputt aus etwa sechs Metern das Ziel und da er danach am Par 3 der 17 den Teeshot stark bis auf zwei Meter zur Fahne legt und so sogar den roten Doppelpack schnürt, egalisiert er das anfängliche Doppelbogey nicht nur, sondern taucht sogar erstmals in den Minusbereich ab.

Nach etlichen Pars in Folge wird es dann am Par 3 der 6 extrem ungemütlich, denn nach unangenehmer Lage im Rough, bringt er den Ball überhaupt erst mit dem vierten Schlag am Grün unter und muss am Ende sogar ein Triplebogey einstecken, was ihn klarerweise deutlich zurückwirft. Auch am letzten Par 3 zieht der Teeshot zu weit nach links und mit dem verpassten Up & Down muss er am Ende sogar mit der 75 (+3) vorlieb nehmen, die ihm etliche Plätze kostet und ihn nur vom 66. Platz aus in den Finaltag starten lässt.

Leaderboard Hero Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Hero Open.