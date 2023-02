Bittere Pille

PEBBLE BEACH PRO-AM – 2. RUNDE: Matthias Schwab findet bei unanangehmen Verhältnissen auf seiner Lieblingswiese Pebble Beach lange Zeit keinen Rhythmus und muss trotz eines starken Finishes mit der 73 (+1) eine recht bittere Pille schlucken.

Matthias Schwab marschierte zum Auftakt des traditionellen Pro-Am Events in Nordkalifornien mit einem eiskalten Putter über die Grüns und musste sich in Monterey Peninsula nach gleich vier Dreiputts mit einer 72 (+1) anfreunden, die ihn nach den ersten 18 Löchern nur auf Rang 99 einreihte. Am Freitag wartet nun die Lieblingswiese Pebble Beach auf den Steirer, wo er vergangenes Jahr mit einer 62 (-10) sogar den Platzrekord egalisierte.

Die erste Annäherung findet zwar nur das Rough, dank starkem Chip stellt das anfängliche Par auf der 10 jedoch kein großes Problem dar. Bereits auf der 11 ergibt sich dann dank starkem Wedge die erste Birdiemöglichkeit, die der Putter aus drei Metern jedoch noch nicht in Zählbares ummünzen kann. Zwei Löcher später rächt sich dies dann sogar rasch, denn nach zu kurzem Approach kann er sich nicht mehr zum Par scramblen und rutscht so sogar über Par zurück.

Nachdem er das darauffolgende Par 5 nach deutlich verzogenem Drive nicht zum sofortigen Konter nützen kann und einmal mehr danach auf der 16 nach verfehltem Grün ums Par kämpft, lässt das erste Birdie nach wie vor noch auf sich warten. Kaum auf den Frontnine angekommen wird es dann noch unangenehmer, da sich nach einem weiteren verzogenen Abschlag das Up & Down zum Par nicht mehr ausgeht was ihn bereits auf 2 über Par für den Tag rasseln lässt.

Immer weiter zurück

Immerhin hält das Par 5 danach auch das erste Birdie des Tages bereit, da er nach nur minimal zu kurzer Attacke mit Chip und Putt am Weg zum roten Eintrag nichts anbrennen lässt. Sofort fällt er allerdings wieder zurück, nachdem einmal mehr eine Annäherung zu kurz bleibt. Des Schlechten noch nicht genug muss er danach am Grün gleich dreimal ansetzen und macht mit verfehltem Grün danach am Par 3 der 5 sogar den schwarzen Hattrick perfekt, womit es bereits deutlich in Richtung Süden des Klassements bergab geht.

Erst ein Chip in aus dem Rough am Par 5 der 6 zum zweiten Birdie des Tages bremst die Negativspirale wieder ab und bringt auch wieder etwas die Sicherheit zurück, wie ein messerscharfes Eisen und Birdie Nummer 3 auf der 8 unterstreicht. Zum Abschluss locht er dann noch einmal von außerhalb des Grüns und betreibt so mit dem starken Finish noch Schadensbegrenzung. Dennoch benötigt er am Samstag in Spyglass Hill nach der 72 (+1) in Monterey und der 73 (+1) in Pebble Beach vom etwa 110. Rang aus bereits eine knallrote Runde um sich noch einen Platz im finalen Sonntag sichern zu können.

