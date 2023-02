Pechschwarzes Finish

RAS AL KHAIMAH CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Lukas Nemecz tastet sich am Moving Day zunächst an die Top 10 heran, muss sich im Al Hamra GC jedoch nach pechschwarzem Finish mit einer 72 (Par) begnügen und startet so nur aus dem hinteren Mittelfeld in den Finaltag.

Lukas Nemecz machte sich am Freitag mit einigen Ungenauigkeiten im langen Spiel zwar das Leben selbst etwas schwer, brachte schließlich aber eine 71 (-1) zum Recording und cuttete damit ganz sicher im Mittelfeld ins Wochenende. Am Moving Day soll nun erneut der Sprung in die 60er gelingen, da bei vier Schlägen Rückstand auf die Top 10 ein Spitzenergebnis noch durchaus in Reichweite liegt.

Der Start kann sich auch durchaus sehen lassen, denn gleich auf der 1 knallt er die Annäherung sehenswert zur Fahne und hat aus zwei Metern auch den Putter sofort perfekt auf Temperatur. Da der Pitch aus dem Semirough auf der 5 dann allerdings etwas zu forsch ausfällt und sich erst knapp hinter dem Grün einbremst, kann er sich nicht mehr zum Par scramblen und rutscht so mit dem ersten Fehler wieder auf den Ausgangspunkt zurück.

Adler gelandet

Der 33-jährige lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und knallt schließlich am Par 5 der 8 die Grünattacke bis auf einen guten Meter zur Fahne, womit der Adler kein Problem mehr hat auf der Scorecard zu landen. Nachdem dann kaum auf den Backnine angekommen der Birdieputt aus gut vier Metern das Ziel findet, bleibt er endgültig weiterhin voll in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Zwar legt ihm eine eingebunkerte Annäherung auf der 12 dann in Form des zweiten Schlagverlustes wieder Steine in den Weg, schon am Par 5 der 14 holt er sich mit Chip und Putt aber auch das nächste Birdie ab.

Wieder geht es gleich danach allerdings wieder retour, denn zunächst kann er sich von knapp außerhalb des Grüns nicht mehr zum Par scramblen und tritt sich danach auf der 17 mit wild verzogenem Abschlag gleich den nächsten Fehler ein, womit er auch im Klassement wieder deutlich abrutscht. Da dann zum Abschluss auch am Par 5 der 18 deutlich das Fairway verfehlt und noch dazu der Pitch versandet, beendet er die Runde sogar nur mit dem schwarzen Hattrick und der 72 (Par), was ihn vor der Finalrunde bis ins hintere Mittelfeld auf Rang 44 abrutschen lässt.

Zander Lombard (RSA) zieht mit einer 63 (-9) und bei gesamt 16 unter Par bis an die Spitze nach vor.

Leaderboard Ras al Khaima Championship

