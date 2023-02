Sicher durch

RAS AL KHAIMAH CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Lukas Nemecz macht sich mit einigen Ungenauigkeiten im langen Spiel das Leben am Freitag zwar nicht gerade leicht, cuttet mit einer 71 (-1) im Al Hamra GC aber ganz sicher im Mittelfeld ins Wochenende.

Lukas Nemecz zeigte am Donnerstag einmal mehr, dass er mit dem Al Hamra GC bestens zurechtkommt. Zwar haderte der Steirer noch etwas mit dem Driver, dank viel Gefühl im Kurzspiel ging sich zm Auftakt aber eine makellose 69 (-3) aus, womit er sich auf Rang 18 und nur zwei Schläge hinter den Top 10 einreihte. Am Freitag soll nun die nächste rote Runde folgen um am Sonntag womöglich, wie auch schon im Vorjahr, erneut ein Topergebnis bejubeln zu können.

Nachdem sowohl Drive als auch Annäherung auf der 10 das anvisierte Ziel nicht finden, hat er gleich zu Beginn seiner zweiten Runde alle Hände voll zu tun um noch das Par auf die Scorecard zaubern zu können. Am Par 3 danach geht sich diese Übung nach verpasstem Up & Down jedoch nicht mehr aus, womit er seinen ersten Fehler im Al Hamra GC notieren muss. Obwohl die Grünattacke am Par 5 der 14 knapp vor dem Grün im Rough hängenbleibt, geht sich dank starkem Kurzspiel das erste Birdie aus, womit er sein Score wieder zurechtrückt.

Stabile Frontnine

Anknüpfen kann er an das Erfolgserlebnis jedoch nicht und nach einem verzogenen Abschlag kann er sich auf der 17 schließlich ein zweites Mal nicht mehr zum Par scramblen, holt sich den Schlagverlust mit gefühlvollem 2,5 Meter Putt jedoch gleich am darauffolgenden Par 5 wieder zurück. Zwar hat er auch danach vor allem im langen Spiel mit der Genauigkeit einigermaßen zu kämpfen, der Touch rund um die Grüns passt jedoch einwandfreit, was sich am Par 5 der 3 auch im nächsten Birdie positiv niederschlägt.

Das stabilisiert auch sein Spiel im Gesamten einigermaßen, denn auf den Löchern danach kommt er nicht wirklich in grobe Schwierigkeiten, lässt jedoch auf der 7 eine durchaus gute Chance auf das nächste Birdie ungenützt verstreichen. Am Ende steht der 33-jährige mit der nur leicht geröteten 71 (-1) wieder im Clubhaus, zieht damit jedoch ohne jegliche Schwierigkeiten ganz sicher als 33. im Mittelfeld ins Wochenende ein. Drei Spieler teilen sich bei gesamt 11 unter Par die Führungsrolle.

