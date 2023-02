Gleich im Weekend

CAPE TOWN OPEN – 2. RUNDE: Niklas Regner lässt gleich beim Season Opener der Challenge Tour im Royal Cape GC nichts anbrennen und cuttet mit zwei 71er (-1) Runden sicher ins Wochenende.

Niklas Regner hält in Südafrika beim Season Opener der Challenge Tour die rot-weiß-rote Fahne hoch und hofft auf einen guten Start in die neue Saison. Wie schon im Vorjahr hängen jedoch auch 2023 die Trauben in Südafrika wieder richtig hoch, im südafrikanischen Sommer agieren die Lokalmatadoren bereits in Topform, womit für den einzigen Österreicher nicht viel Raum für Fehler bleiben wird um sich einen Platz im Wochenende sichern zu können.

Mit einem schnellen Par 5 Birde auf der 11 und einem kurz darauffolgenden Birdie am Par 3 der 13 kann sich der Start in die neue Saison dann durchaus sehen lassen. Erst ein Bogey auf der 14 bremst die heiße Anfangsphase etwas ab, was sich in einer längeren Parserie bemerkbar macht. Kaum auf den Frontnine angekommen rutscht er dann sogar wieder auf Level Par zurück und radiert sich selbst ein Birdie danach mit einem Schlagverlust am Par 5 der 5 wieder aus. Am Ende leuchtet nach einem Eagle-Bogey Intermezzo am Ende jedoch immerhin die 71 (-1) auf, die ihn auf Cutkurs in den zweiten Spieltag starten lässt.

Nach solidem Beginn drückt Niklas am Freitag ab der 6 das Gaspedal doch ein Stück weit stärker durch und verschafft sich mit einem Birdiedoppelpack in Sachen Cut einen recht angenehmen Puffer. Erst das Par 3 der 8 legt dem jungen Steirer, wie schon am Vortag auch, in Form eines Bogeys Steine in den Weg. Das Bogey scheint auch ein gewisser Wirkungstreffer zu sein, denn mit gleich drei weiteren Fehlern auf den ersten fünf Löchern der Backnine rutscht er sogar deutlich hinter die erwartete Cutlinie zurück. Erst ein super Finish mit drei abschließenden Birdies ermöglicht noch die bereits zweite 71 (-1), die ihn gleich beim ersten Saisonstart sicher ins Wochenende cutten lässt.

Leaderboard Cape Town Open