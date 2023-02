Mixed Feelings

KENYA LADIES OPEN – 2. RUNDE: Christine Wolf kämpft am Freitag mit gemischten Gefühlen, denn nach bärenstarken Backnine, geht sich nach schwarzen vorderen neun Bahnen nur eine 74 (+1) aus, die sie jedoch aus guter Position ins Weekend starten lässt. Emma Spitz zittert im Vipingo Ridge nach schwarzen ersten Runden noch etwas um den Cut.

Christine Wolf startet als frisch gebackene Ehefrau in eine neue Toursaison. Die Innsbruckerin ist gemeinsam mit Emma Spitz an der kenianischen Urlaubsküste bei Mombasa auf der Jagd nach Birdies, Preisgeld und Ranglistenpunkten. 300.000 Euro werden am spektakulären Kurs von Vipingo Ridge über vier Tage ausgespielt werden, wobei Emma erstmals ihre neue Tourkarte herzeigen darf und damit auch Punkte für die Jahreswertung sammeln könnte.

Bereits am Par 5 der 2 findet Chrissie Wolf das erste Birdie und legt so einen Start nach Maß hin. Zwar schleicht sich danach am Par 3 der 4 auch ein Bogey ein, dieses bringt sie aber nicht aus der Ruhe, wie ein weiterer Schlaggewinn am Par 5 der 7 unterstreicht. Nach etlichen Pars erwischt es sie schließlich auf der 13 mit dem zweiten Bogey, doch erneut drückt sie ihr Score it einem Par 5 Birdie auf der 15 rasch wieder unter Par. Erst einen Schlagverlust am Par 3 der 17 kann sie dann nicht mehr auskontern, nach der 73 (Par) reiht sie sich aber nur knapp hinter den Top 10 ein.

Der Freitag Vormittag beginnt für die Tirolerin dann gleich absolut nach Maß, denn am Par 5 der 11 findet der Eagleputt sein Ziel und da sie gleich danach auch am Par 3 den fälligen Birdieputt versenkt, marschiert sie mit Riesenschritten bis ins absolute Spitzenfeld nach vor. Danach kehrt zwar Ruhe ein, mit fehlerlosem Spiel macht Chrissie bis zum Turn aber rein gar nichts verkehrt. Mit einem weiteren Schlaggewinn am Par 5 der 2 etabliert sie sich dann sogar als erste Verfolgerin, ehe der Schwung jedoch total abreißt und am Ende nach fünf Bogeys danach sogar nur die 74 (+1) zulässt, die sie aber immer noch aus sehr vielversprechender Position ins Wochenende starten lässt.

Harter Kampf

Mit einem Triplebogey könnte die Saison für Emma Spitz kaum einen schlechteren Start finden. Zwar stabilisiert die junge Niederösterreicherin ihr Spiel danach und findet am Par 5 der 7 auch ein Birdie, nach zwei weiteren Fehlern steht sie jedoch nur bei 4 über Par in der 10. Teebox. Nur kurz keimt dann mit einem Par 5 Birdie auf der 11 nach dem Turn etwas Hoffnung auf, ehe es mit weiteren Fehlern immer deutlicher im Klassement in die verkehrte Richtung geht. Am Ende leuchtet nur die 80 (+7) auf, angesichts generell hoher Scores liegt das rettende Cut-Ufer aber noch klar in Reichweite.

Anders als am Vortag findet Emma am Freitag zunächst sehr souverän in die Runde, muss jedoch erneut auf der 14 ein Bogey einstecken, womit sie auch hinter die erwartete Cutlinie zurückrutscht. Dank eines starken Eisens geht sich am Par 3 der 17 aber der Ausgleich aus, womit sie auf Cutkurs auf die Frontnine abbiegt. Dort machen es sich schließlich bei einem Par 5 Birdie noch drei weitere Fehler gemütlich, was sie schlussendlich mit der 75 (+2) ins Ziel kommen lässt. Zwar rangiert sie damit vorerst hinter der Wochenendmarke, die Chancen stehen jedoch gut, dass sich diese noch zu ihren Gunsten nach hinten verschiebt.

Leaderboard Kenya Ladies Open