Blasser Auftritt

THE CJ CUP – 2. RUNDE: Sepp Straka geizt am Freitag im Congaree GC regelrecht mit Farbtupfern auf der Scorecard und tritt nach einer blassen 70 (-1) im Klassement regelrecht auf der Stelle.

Sepp Straka marschierte zum Auftakt im Congaree GC über weite Strecken mit einem kalten Putter über die Grüns und musste nach einigen zusätzlichen kleinen Ungenauigkeiten am Ende mit einer 71 (Par) zufrieden sein. Zwar rangiert er so nach den ersten 18 Löcher im topbesetzten Feld nur auf Rang 44, die Spitze bestehend aus Trey Mullinax und Gary Woodland (beide USA) ist jedoch gerade mal sechs Schläge weit weg, was zeigt, dass für Österreichs Nummer 1 wohl durchaus noch so gut wie alles möglich wäre.

Gleich auf der 1 schnellt der Puls dann allerdings in die Höhe, da er nach verzogenem Abschlag aus der Waste Area die Annäherung nur deutlich links vom Grün in der Collection Area unterbringt. Mit starkem Pitch und gefühlvollem Zweimeterputt geht sich am Ende aber noch das anfängliche Par aus. Wie schon am ersten Spieltag ist das Gerät fürs Kurzgemähte jedoch generell nach wie vor etwas unterkühlt, denn am Par 5 der 4 ergibt sich eine durchaus machbare Birdiechance, die er aus 2,5 Metern jedoch ungenützt verstreichen lässt.

Mit recht solidem Spiel lässt er danach zwar rein gar nichts anbrennen, läuft jedoch weiterhin vergeblich die gesamten Frontnine über einem ersten Erfolgserlebnis hinterher. Erst zu Beginn der zweiten neun Löcher kommt dann erstmals Farbe aufs Tableau, allerdings nach einem Dreiputtbogey aus gut 17 Metern die klar falsche. Erst am Par 5 der 12 findet aus gut zwei Metern endlich der erste Birdieputt den Weg ins Ziel, womit er zumindest sein Tagesergebnis recht rasch wieder auf Anfang stellen kann.

Der Schlaggewinn scheint auch den Putter so richtig auf Temperatur zu bringen, da zwei Löcher später am Par 3 sogar aus acht Metern der fällige Putt fällt, womit er sogar erstmals in den roten Bereich abtaucht. Nachdem er auf den verbleibenden Löchern nichts mehr anbrennen lässt, marschiert er schließlich mit der 70 (-1) zurück ins Clubhaus, womit er zwar die erste rote Runde auf die Habenseite bringt, damit jedoch als etwa 44. klassementtechnisch regelrecht auf der Stelle tritt.

