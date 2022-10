Aus starker Position

MALLORCA GOLF OPEN – 2. RUNDE: Lukas Nemecz hat zwar am Freitag Nachmittag im Son Muntaner GC etwas härter zu kämpfen, startet nach einer 70 (-1) aber aus starker Position ins Wochenende. Niklas Regner verpasst nach einer 73 (+2) auf den Balearen den Cut.

Lukas Nemecz spielte zum Auftakt richtig groß auf und brachte nach viel Gefühl und einiger Magie im Kurzspiel sogar eine fehlerlose 65 (-6) zum Recording, womit er nur Leader Marcus Armitage (ENG) und Daan Huizing (NED) knapp den Vortritt lassen musste und so als starker 3. übernachtete. Auch der Freitag lässt sich im langen Spiel richtig gut an, nur der Putter will auf der 10 aus drei Metern noch kein Birdie springen lassen.

Nach verzogener Grünattacke muss er zwar auf der 11 etwas kämpfen um das Par noch auf die Scorecard kratzen zu können, danach spult er zwarw recht solide Pars ab, kann jedoch noch kein Birdie verzeichnen und tritt sich schließlich nach eingebunkertem Drive auf der 15 das erste Bogey im Turnier ein. Das Par 5 der 17 hat er dann aber gut im Griff und holt sich aus gut zwei Metern das erste Birdie ab, womit er sein Score recht rasch wieder auf den Ausgangspunkt zurückdreht.

Stabilität bringt das Erfolgserlebnis jedoch noch nicht, denn mit einem weiteren verzogenen Abschlag und verpasstem Up & Down rutscht er noch vor dem Turn erneut etwas zurück. Wieder setzt er aber immerhin sofort den passenden Konter, da der Birdieputt auf der 1 aus knapp vier Metern den Weg ins Ziel findet. Die sofortige Antwort schärft sichtlich auch die Eisen, denn auf der 3 knallt er den Approach bis auf einen Meter zur Fahne und krallt sich so erstmals am Freitag das Minus vor dem Score.

Nachdem schließlich auch auf der 5 aus knapp fünf Metern der Birdieputt fällt, mischt er endgültig wieder im absoluten Spitzenfeld mit. Auf der 7 ergibt sich rasch eine weitere Möglichkeit, die er diesmal jedoch nicht in zählbares ummünzen kann und da er sich danach auf der 8 von knapp außerhalb des Grüns nicht mehr zum Par scramblen kann, muss er sogar ein weiteres Bogey einstecken. Am Ende steht er mit der 70 (-1) wieder beim Recording, womit er zwar ein paar Ränge einbüßt, als 6. aber in ausgezeichneter Position ins Wochenende startet.

“Auf diesem Platz darf man nicht zu viele Fehler machen, er verzeiht kaum schlechte Schläge. Es ist sich trotzdem noch eine Runde unter Par ausgegangen, obwohl ich mit den Eisen vom Tee am Ende die Fairways verpasst habe. Das sollte nicht sein”, spart er nicht mit Selbstkritik.

Am Cut vorbei

Niklas Regner lag am Donnerstag lange Zeit recht solide auf Kurs, musste sich nach zwei späten Bogeys aber mit der 72 (+1) anfreunden und startet so nur knapp hinter der erwarteten Cutmarke in den Freitag. Immerhin könnte sich die frühere Startzeit bei der geplanten Aufholjagd als hilfreich herausstellen. Gleich auf der 10 zeigt er sich dann aggressiv und kann aus einem starken Drive auch prompt profitieren, denn die kurze Annäherung legt er bis auf einen knappen Meter zur Fahne und holt sich so prompt das anfängliche Birdie ab.

Die Grünattacke am Par 5 danach zieht zwar deutlich zu weit nach rechts, mit starkem Pitch und sehenswertem Dreimeterputt geht sich aber sofort das nächste Birdie aus, dass den Youngster endgültig auf Cutkurs bringt. Ein verzogener Drive und ein verpasstes Up & Down danach münden auf der 12 allerdings auch im ersten Bogey, womit er sich den heißen Start doch deutlich abkühlt. Ein wild weggeballerter Teeshot wirft ihn schließlich am Par 3 der 14 sogar wieder auf Level Par zurück.

Immerhin holt er sich aus drei Metern gleich auf der 15 wieder das Minus als Vorzeichen zurück. Immer wieder ergeben sich in Folge Möglichkeiten den Score weiter auszubauen, allein der Putter will nicht mehr so richtig auf Temperatur kommen. Das rächt sich schließlich am Par 5 der 6 denn nach etlichen Problemen im langen Spiel muss er sogar den Ausgleich einstecken und rutscht so kurz vor Ende der Runde unangenehm im Klassement hinter die gezogene Linie zurück.

Nachdem er auch danach Probleme hat und sich zum Abschluss auf der 9 noch ein Doppelbogey eintritt, geht sich sogar nur die 73 (+2) aus, womit das rettende Cut-Ufer ganz klar nicht mehr zu erreichen ist. Mit dem verpassten Wochenende geht er so bei seinem internationalen Debüt auf der DP World Tour leer aus. Dale Whitnell (ENG) geht nach einer 63 (-8) und bei gesamt 11 unter Par als Leader in den Moving Day.

