Fehlerlos drangeblieben

MALLORCA GOLF OPEN – 3. RUNDE: Lukas Nemecz bleibt im Son Muntaner GC mit einer fehlerlosen 67 (-4) den Toprängen erhalten und hat am Sonntag gute Chancen auf das zweite Spitzenergebnis in Folge.

Lukas Nemecz hatte am Freitag zwar etwas härter zu kämpfen, brachte am Ende aber immerhin eine 70 (-1) zum Recording, die ihn als starken 6. ins Wochenende starten lässt. Bei lediglich vier Schlägen Rückstand auf Leader Dale Whitnell (ENG) scheint mit zwei starken Auftritten wohl noch so gut wie alles für den Steirer möglich zu sein.

Gleich zu Beginn hat er den Putter dann perfekt auf Temperatur und holt sich aus vier Metern auf der 1 das anfängliche Birdie ab. Auf der 3 kommt nach verzogenem Abschlag dann erstmals etwas Stress auf, nachdem er den 4,5 Meter Putt aber im Loch unterbringt, kratzt er noch das Par auf die Scorecard.

Am Par 5 der 6 ergibt sich dann die nächste richtig dicke Chance, die am Vorgrün geparkte Attacke kann er jedoch noch nicht in ein zweites Erfolgserlebnis verwandeln. Immerhin holt er das verpasste Birdie mit einem gestopften Fünfmeterputt prompt nach. Mit etwas zu ungenauen Annäherungen kann er jedoch nicht weiter nachlegen und hat am Par 5 der 11 nach gewassertem Teeshot sogar alle Hände voll zu tun um noch das Par retten zu können.

Bogeyfrei durchgezogen

Auf der 12 danach bremst sich der Approach dann allerdings drei Meter neben der Fahne ein, was der 33-jährige mit gefühlvollem Putt zum dritten Birdie des Tages zu nützen weiß. Nach weiterhin fehlerloser Performance geht sich kurz vor Schluss schließlich am Par 5 der 17 das vierte Erfolgserlebnis aus, womit er sich auch wieder unter die Top 10 schiebt.

Am Schlussloch ergibt sich dann aus drei Metern noch eine weitere gute Möglichkeit, der Birdieputt schleicht jedoch knapp am Loch vorbei. Mit der fehlerlosen 67 (-4) büßt er zwar angesichts der teils ultratiefen Scores ein paar wenige Ränge ein, geht aber mit klar intakten Chancen auf das nächste Topergebnis in den Finaltag.#

