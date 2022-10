Rutschpartie

THE CJ CUP – 3. RUNDE: Sepp Straka hat auch am Samstag weiterhin mit dem Congaree GC so seine liebe Mühe und rutscht mit der 73 und seiner somit bislang höchsten Runde der Saison weiter im Klassement zurück.

Sepp Straka kam auch am Freitag noch nicht ins Rollen und legte mit einer 70 (-1) einen recht blassen Auftritt hin, der ihm am Ende des Tages sogar zwei Ränge kostete. Als 46. ist der Weg nach vor am Wochenende so bereits recht unangenehm weit, wenngleich bei sechs Schlägen Rückstand die Top 10 wohl durchaus mit starken Runden noch zu knacken wären.

Vom Tee aus agiert der Longhitter auf den ersten Bahnen ganz souverän, allerdings muss er nach knapp verschobenem Birdieputt auf der 1 und einer versandeten Grünattacke auf der 2 noch auf das erste Birdie des Tages warten. Am zweiten Par 5 ist es dann aber soweit, denn nachdem sich sein Holz 3 nur knapp vor dem Grün einbremst, hat er keine großen Schwierigkeiten den ersten roten Eintrag auf die Scorecard zu bringen.

Gleich am Par 3 danach wird es aber richtig unangenehm, denn nach einem gewasserten Teeshot muss er nachladen und bringt den nächsten Abschlag nur gerade mal eben so übers Wasser. Zumindest der Putter ist perfekt auf Temperatur, denn aus sieben Metern kratzt dieser ihm noch das Doppelbogey. Auch weiterhin geht ihm nicht wirklich vieles leicht von der Hand, was sich auf der 8 nach verpasstem Up & Down aus der Collection Area neben dem Grün auch im nächsten Fehler niederschlägt.

Zwar stabilisiert er danach sein Spiel wieder, Konter will auf den ersten Bahnen der Backnine jedoch mit zu vielen Ungenauigkeiten keiner gelingen. Auch auf den letzten Löchern bringt er die Eisen nicht nah genug zu den Fahnen um sich echte Chancen erarbeiten zu können, was am Ende mit der 73 (+2) in seiner bislang höchsten Runde der Saison mündet und ihn im Klassement weiter bis auf Rang 59 zurückrutschen lässt.

Leaderboard CJ Cup

>> SKY überträgt Live und in HD vom CJ Cup.