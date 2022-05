Colonial im Griff

CHARLES SCHWAB CHALLENGE – 1. RUNDE: Matthias Schwab hat den anspruchsvollen Colonial CC zum Auftakt durchaus gut im Griff und legt in Texas mit einer 69 (-1) einen sehenswerten Start hin.

Beim Namensvetter “Charles” ist Matthias Schwab in dieser Woche zu Gast, der vor allem den Großteil der Zeche von 8,4 Millionen Dollar in dieser Woche zahlen darf. Gespielt wird am Klassiker von Colonial im texanischen Fort Worth. Der hautenge und nicht allzu lange Shotmaking Course könnte dabei dem Schladminger durchaus gelegen kommen. Der Par 70-Kurs spielte sich im Vorjahr im Schnitt mit 70,3 Strokes ziemlich verschäft. Mit starkem Wind in der Vorhersage für das Wochenende sollte auch heuer jedes Par fast so wertvoll wie jedes Birdie sein.

Colonial zählt jedoch zu den Kursen, die man ein paar Mal gespielt haben sollte um richtig erfolgreich abzuschneiden, in dieser Hinsicht hat Debütant Schwab sicherlich einen kleinen Nachteil. Dafür ist das Feld als “Invitational” auf 120 Spieler limitiert. Zum Auftakt gleich mit einer der ersten Startzeiten unterwegs, glüht der Putter schon auf der 10 richtiggehend, denn aus zwölf Metern rollt er einen wahren Monsterputt perfekt ins Loch und nimmt so prompt ein anfängliches Birdie mit.

Nach recht sicheren Pars danach weiß er mit einem ganz starken Abschlag den Slope in Richtung Fahne am Par 3 der 13 gekonnt auszunützen und lässt sich im Anschluss die sich bietende Birdiemöglichkeit aus 1,5 Metern nicht vom Putter nehmen, womit er endgültig auf einen starken Start ins Turnier zurückblicken kann. Nach einer durchaus soliden Parserie hat er schließlich auf der 17 mit unguter Roughlage keine Chance den Ball aufs Grün zu bringen und muss schließlich auch das erste Bogey notieren.

Solider Auftritt

Sofort schlägt der Rohrmooser allerdings mit einem weiteren Superputt aus gut acht Metern auf der 18 noch vor dem Turn wieder zurück. Nachdem sich der Abschlag auf der 5 dann zu weit links einbremst und es sich im Rough gemütlich macht, erreicht der Rohrmooser erst mit dem dritten Schlag das Kurzgemähte und da der Putt aus drei Metern nicht ins Loch will, muss er schließlich auch den zweiten Schlagverlust des Tages hinnehmen.

Wieder zeigt der Schladming-Pro aber die perfekte Antwort und holt sich auf der 7 nach starker Annäherung aus zwei Metern das nächste Birdie ab, womit sein Score rasch wieder auf de alten Zwischenstand von 2 unter Par stellt. Ein finaler Abschlag auf der 9 rechts ins Gemüse wird dann allerdings noch einmal kostspielig und lässt Matthias Schwab nur mit einem Bogey zum Recording marschieren. Mit der 69 (-1) legt er aber dennoch einen durchaus sehenswerten Start hin und wahrt so auch klar die Chance auf ein absolutes Topergebnis in Texas.

