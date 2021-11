Die Mitte gefunden

MAYAKOBA CHAMPIONSHIP – FINAL: Sepp Straka klettert im El Camaleon GC mit einer 68er (-3) Finalrunde noch um einige Ränge nach vor und tritt die Weiterreise nach Houston mit einer soliden Mittelfeldplatzierung an.

Sepp Straka brachte am Samstag zwar mit der 69 (-2) seine zweite rote Runde der Woche ins Clubhaus, rutschte an einem durchwegs scorefreundlichen Moving Day jedoch damit sogar um ein paar wenige Ränge zurück. Um sich am Finaltag noch in die lukrativen Preisgeldränge nach vorne arbeiten zu können, müsste Österreichs Longhitter an der Seite von Ryder Cupper Tony Finau (USA) wohl bereits eine knallrote letzte Umrundung auspacken.

Nach einem soliden anfänglichen Par muss er bereits auf der 2 nach verzogenem Teeshot und verpasstem Up & Down das erste Bogey einstecken, kontert dieses mit zwei sehenswerten Eisen auf der 3 und dem Par 3 der 4 aber mehr als aus und mischt so recht rasch im roten Bereich mit. Das stabilisiert auch sichtlich das Spiel, denn in Folge agiert er richtig solide und schnappt sich am Par 5 der 7 mit viel Gefühl Birdie Nummer 3.

Damit hat der ehemalige Georgia Bulldog aber sichtlich noch nicht genug und rollt auch am darauffolgenden Par 3 den Birdieputt ins Loch, was ihn mit seinem zweiten roten Doppelpack des Tages bereits an die Top 20 heranbringt. Nach verfehltem Grün kann er sich auf der 11 dann jedoch nicht mehr zum Par scramblen und muss so seinen zweiten Schlagverlust des Tages hinnehmen.

Zwar wirft mit der 13 die letzte lange Bahn des Turniers für ihn kein weiteres Birdie ab, ein starkes Eisen ermöglicht gleich danach jedoch eine gute Chance, die der gebürtige Wiener auch gekonnt verwertet und so wieder bis ins solide Mittelfeld marschiert. Schlussendlich unterschreibt Sepp am Sonntag die 68 (-3) und verlässt das mexikanische Urlaubsparadies mit einer soliden Mittelfeldplatzierung.

Bereits kommende Woche geht es für Sepp Straka in Houston mit den Houston Open weiter und wird dabei auch rot-weiß-rote Unterstützung bekommen, denn anders als in dieser Woche ist Matthias Schwab in Texas bereits fix mit von der Partie.

Leaderboard Mayakoba Championship

