Top 50 im Visier

DUBAI CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Bernd Wiesberger nimmt nach der zuletzt eingelegten Pause die beiden abschließenden Saisonevents in den Jumeirah Golf Estates frisch ausgeruht in Angriff und hofft mit zwei starken Wochen zum Saisonende die Top 50 der Welt noch knacken zu können.

Seit der herben Niederlage im Ryder Cup gegen den USA im September nahm Bernd Wiesberger nur in Spanien zwei Turniere mit, wobei er bei beiden knapp ein Topergebnis verpasste. In der Weltrangliste tritt er somit seit nunmehr fast schon Monaten auf der Stelle, verhinderte es aber immerhin noch weiter hinter die wichtige Marke der Top 50 zurückzurutschen. Diese bis zum Jahresende noch zu knacken stellt auch klar eines der verbleibenden Ziele des Burgenländers dar, denn so wäre etwa das Masters 2022 bereits abgesichert.

Mit zwei starken Wochen in den Jumeirah Golf Estates von Dubai könnte er diese wichtige Marke bereits im November noch überspringen, wenngleich es dazu zumindest einer richtig starken Woche bedarf. Die größte Chance ergibt sich klarerweise beim zweiten der beiden Turniere, denn am Earth Course geht es beim großen Saisonfinale kommende Woche um gleich 9 Millionen Dollar Preisgeld und aufgrund des starken Starterfeldes klarerweise auch um fette Punkte für die Weltrangliste.

Zunächst steht jedoch mit den Dubai Championship ein mit „nur“ 1,5 Millionen US-Dollar dotiertes kleineres Turnier als Probegalopp auf dem Programm. Mit dem Fire Course in der beeindruckenden Anlage der Golf Estates kam der achtfache European Tour Champion letztes Jahr durchaus gut zurecht und durfte sich am Ende bei einem Gesamtscore von gleich 19 unter Par über einen 8. Platz freuen. Am birdiefreundlichen Terrain in der Wüste wird es aber auch heuer wohl massig rote Einträge regnen müssen um konkurrenzfähig agieren zu können, auch weil verständlicherweise viele Hochkaräter das Turnier zum Einschwingen für kommende Woche verwenden.

So stehen neben Bernd unter anderem etwa auch Tommy Fleetwood, Paul Casey, Matt Wallace (alle ENG), Martin Kaymer (GER), Rafa Cabrera Bello (ESP) oder Min Woo Lee (AUS) in den Teeboxen, womit man von ultratiefen Scores fast schon ausgehen muss. Der Oberwarter hatte zuletzt auch kaum Schwierigkeiten Birdies aus den Kursen zu quetschen, allein die Fehlerquote war vor allem gegen Ende der Turniere einfach zu hoch um wirklich groß Zählbares mitnehmen zu können. Bekommt er diesen Aspekt in den kommenden beiden Turnieren aber wieder in den Griff, könnte er zum Abschluss der Saison durchaus noch einmal ein dickes Ausrufezeichen setzen.

Wie fast zu erwarten wird das Wetter bestens mitspielen, denn tagtäglich ist strahlender Sonnenschein mit Spitzenwerten rund um 30 Grad Celsius vorhergesagt. Los geht es für Bernd am Donnerstag um 09:00 MEZ auf der 1 flankiert von Rafa Cabrera Bello und Guido Migliozzi (ITA). Matthias Schwab wird in diesem Jahr in Dubai nicht mitmischen, da er parallel zum Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten gemeinsam mit Sepp Straka im Rahmen der PGA Tour bei den Houston Open abschlagen wird.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Dubai Championship.