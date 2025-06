Doppelte Doubletten

Sepp Straka startet bei der Travelers Championship mit gleich zwei Doppelbogeys am Stück in den Freitag, was ihn schlussendlich trotz einiger Birdies danach im TPC River Highlands ziemlich auf der Stelle treten lässt.

Nach dem verpassten Cut bei den US Open, fand sich Sepp Straka zum Auftakt auch im TPC River Highlands nicht wirklich gut zurecht. Nach einigen Ungenauigkeiten und einem teils eiskalten Putter leuchtete am Ende sogar nur die 74 (+4) auf, die ihn lediglich als 68. der 71 in der Wertung befindlichen Akteure auswies. Zwar muss er sich dennoch beim Signature Event m kleinen Starterfeld keinerlei Sorgen um den Cut machen, auf der durchwegs scorefreundlichen Wiese muss am Freitag aber eine deutliche Steigerung gelingen, will er es sich noch in angenehmeren Leaderboard-Gefilden gemütlich machen.

Der Start geht im recht trickreichen Wind jedoch gleich gründlich daneben, denn aus dem zähen Rough bringt er den Ball nur im Fairwaybunker unter, von wo aus er das Grün deutlich verfehlt. Am Ende rollt erst der sechste Schlag ins Loch, was ihm gleich zu Beginn ein Doppelbogey umhängt. Auch danach geht es ziemlich wild dahin, denn auch die zweite Annäherung findet das Grün nicht und nach Problemen im Kurzspiel folgt prompt die nächste Doublette.

Ausgleich verpasst

Erst danach bringt er zusehends Stabilität ins Spiel und findet schließlich trotz versandeter Attacke am Par 5 der 6 auch das erste Birdie am zweiten Spieltag. Boost verleiht ihm das Erfolgserlebnis jedoch keinen, denn mit einem Dreiputtbogey findet er sich schon nach der 8 erneut nur bei 4 über Par wieder. Immerhin lässt er sich nicht hängen und gibt sich bereits auf der 9 die nächste Birdiechance, die aus vier Metern jedoch nicht fallen will. Zu Beginn der Backnine macht er die Sache aus drei Metern dann deutlich besser und kann so wieder zumindest ein wenig verkürzen.

Diesmal hält er auch danach die Scorecard sauber und schnappt sich, nach knapp neben dem Grün geparkter Attacke, auch vom letzten Par 5 ein Birdie. Nachdem dann auch das drivebare Par 4 der 15 einen roten Eintrag springen lässt, arbeitet er sich Stück für Stück am Freitag wieder in Richtung Ausgangspunkt zurück. Der Ausgleich geht sich auf den verbleibenden Bahnen aber nicht mehr aus, weshalb er sich schließlich mit der 71 (+1) anfreunden muss, die ihn im Klassement nahezu auf der Stelle treten lässt.

Auch Stephan Jäger geht nicht vieles am Freitag leicht von der Hand, am Ende kämpft sich der Bayer aber noch zu einer 70 (Par) und hält damit seine Position im vorderen Mittelfeld. Matti Schmid rutscht mit einer 73 (+3) zurück.

Leaderboard Travelers Championship

