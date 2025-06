Richtig orientiert

Timon Baltl orientiert sich bei den Blot Play 9 am Moving Day in die richtige Richtung, denn bei erneut gedämpften Scores klettert er mit einer 71 (+1) im Golf Bluegreen de Pléneuf Val André um etliche Ränge nach oben.

Nach einer durchwegs starken 69 (-1) zum Auftakt, hatte Timon Baltl am Freitag Nachmittag bei trickreichen Verhältnissen deutlich härter zu kämpfen. Am Ende wurde es nach einer 75 (+5) sogar zu einer Punktlandung, denn bei gesamt 4 über Par stemmte er „on the number“ gerade noch den Cut. Am Moving Day hofft er nun wieder den Schwung vom Donnerstag zu finden um das Feld wieder einigermaßen von hinten aufrollen zu können.

Der Start geht jedoch gleich einigermaßen daneben, nachdem auf der 1 lediglich ein Bogey aufleuchtet. Immerhin steuer er aber sofort auf der 2 gegen und bringt damit vorerst auch Stabilität ins Spiel. Ausgerechnet das Par 5 der 7 kostet dann aber wieder einen Schlag und nachdem sich danach auch auf der 8 nur ein Bogey ausgeht, biegt er sogar nur bei 2 über Par auf die Backnine ab.

Dort lässt dann das Par 5 der 11 wieder ein Birdie springen, was auch sein Spiel wieder absolut souverän auf Schiene bringt. In Folge spult der 30-jährige Par um Par ab und steht so schließlich mit der 71 (+1) wieder beim Recording, was ihn angesichts erneut gedämpfter Scores etliche Ränge gutmachen lässt und ihn bis auf Platz 33 bringt.

Max Kennedy (IRL) und James Morrison (ENG) starten bei gesamt 6 unter Par als Co-Leader in den Sonntag.

Leaderboard Blot Play 9