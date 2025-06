Positiver Samstag

Sepp Straka notiert am Moving Day der Travelers Championship mit der 67 (-3) seine erste rote Runde der Woche und macht so im TPC River Highlands am Samstag zumindest ein paar Ränge gut.

An den ersten beiden Spieltagen machte sich Sepp Straka das Leben in Connecticut selbst ziemlich schwer, denn schon zum Auftakt musste er unter anderem zwei Doppelbogeys einstecken, was schließlich auf der durchwegs scorefreundlichen Wiese sogar nur in einer 74 (+4) mündete. Der Freitag begann dann mit den nächsten Doubletten ebenfalls ziemlich wild, allerdings konnte er sein Spiel in Folge etwas konsolidieren und kämpfte sich zumindest noch zu einer 71 (+1). Verbesserung im Klassement brachte dies jedoch nur bedingt, was ihn lediglich als 63. ins Wochenende starten lässt.

Anders als am Vortag findet er diesmal auf den ersten Löchern Fairways und Grüns und nimmt so ziemlich stressfreie anfängliche Pars mit. Mit solidem Spiel lässt er auch danach nichts anbrennen, allein die Annäherungen wollen noch nicht zwingend genug zu den Fahnen um sich auch echte Birdiemöglichkeiten auflegen zu können. Am Par 5 der 6 passt dann aber erstmals alles zusammen, denn nach knapp neben dem Grün abgelegter Attacke hat er mit Chip & Putt keine Probleme den ersten roten Eintrag auf die Habenseite zu ziehen.

Stabil von Tee bis Grün

Kurz vor dem Wechsel auf die Backnine wird es dann jedoch auch erstmals am Samstag ungemütlich, da er sich nach knapp verfehltem Grün nicht mehr zum Par scramblen kann, was ihn wieder auf Level Par abrutschen lässt. Den Fehler steckt er aber ohne große Schwierigkeiten weg, denn schon am Par 3 der 11 gelingt nach starkem Tee Shot aus zwei Metern erneut der Sprung unter Par. Lange muss er sich danach am Weg zum nächsten Birdie nicht in Geduld üben, wobei er am Par 5 der 13 sogar nur hauchdünn ein Eagle verpasst.

Direkt danach ergibt sich gleich die nächste dicke Chance, die er aus gut zwei Metern jedoch nicht nützen kann und da er nach etwas zu ungenauem Chip auch am drivebaren Par 4 der 15 leer ausgeht, will sich im Klassement kein wirklicher Vortrieb einstellen. Auf der 17 macht er seine Sache dann deutlich besser, denn mit einem lasergenauen Eisen nimmt er sich aus einem Meter richtiggehend den Druck vom Putter.

Am Ende bringt er so die 67 (-3) ins Clubhaus, womit sich zwar bei generell guten Scores keine großen Sprünge ausgehen, nach den zähen ersten beiden Runden sticht der erste rote Auftritt aber durchaus positiv hervor.

