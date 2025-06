Souverän in den Finaltag

Emma Spitz und Sarah Schober lassen bei den Czech Ladies Open nichts anbrennen und ziehen im Royal Beroun GC souverän in den Finaltag ein.

Nach serienweisen Topergebnissen kommt Emma Spitz als 6. der aktuellen Order of Merit der Ladies European Tour zur Tipsport Czech Ladies Open angereist. Es scheint weiterhin nur eine Frage der Zeit zu sein, wann einmal alles für den längst überfälligen ersten Titel zusammenpasst. Am ersten Spieltag ist Emma erst mit später Startzeit unterwegs und hat zunächst etwas Schwierigkeiten mit den recht ansehnlichen Scores Schritt zu halten. Immerhin muss sie aber auch keinen Fehler notieren und biegt nach einem Par 5 Birdie auf der 18 zumindest im zartrosa Bereich auf die Frontnine ab.

Zunächst heizt das Birdie kurz vor dem Turn ihr Spiel nicht wirklich an, denn mit weiteren Pars tritt sie danach wieder einigermaßen auf der Stelle. Erst ein weiteres Par 5 Birdie auf der 5 gibt ihr dann vor den letzten Löchern noch die gesuchte Initialzündung, wie zwei weitere abschließende Schlaggewinne beweisen. Schlussendlich steht sie sogar mit der fehlerlosen 68 (-4) beim Recording und reiht sich damit nur knapp hinter den Top 10 ein.

Etwas abgerutscht

Zwar verpasst Emma in den Morgenstunden am Freitag noch das erhoffte schnelle Par 5 Birdie auf der 2, holt den roten Eintrag jedoch direkt auf der 3 nach und drückt ihr Score so rasch unter Par. Am Par 5 der 7 lässt die Niederösterreicherin dann sogar den Adler landen und kann so auch ihr erstes Bogey im Turnier am Par 3 direkt danach recht gut verkraften. Da sie dann auch auf der 9 noch ein Vögelchen zwitschern lässt, knackt sie zur Halbzeit der 2. Runde bereits die Top 10.

Auf den Backnine geht der Schwung dann jedoch mit einem Par 3 Bogey auf der 11 wieder ziemlich verloren. Zwar zeigt sie sich danach wieder sehr stabil, Konter kann sie jedoch keinen setzen und rutscht so auch wieder aus den Top 10. Nach einer langen Parserie steht sie schließlich mit der 70 (-2) wieder beim Recording, womit sie doch um einige Ränge abrutscht. Die Top 10 würden mit einer starken Finalrunde auch vom 32. Platz aber wohl noch einigermaßen in Reichweite liegen.

Schober mit verhaltenem Start

Nachdem sie zuletzt pausiert, hat Sarah Schober für das 300.000 Euro-Turnier im Royal Beroun Golf Club wieder genannt und hofft auf das erste Topergebnis im Golfjahr 2025. Zum Auftakt am Freitag ist die Steirerin gleich mit früher Tee Time unterwegs und startet mit Pars durchwegs solide. Auf der 14 erwischt es sie dann jedoch ziemlich heftig mit Doppelbogey, was etliche Ränge kostet.

Zwar bringt sie rasch wieder Stabilität ins Spiel, läuft jedoch auch danach lange Zeit einem ersten Erfolgserlebnis vergeblich hinterher. Erst am Par 5 der 5 zieht sie schließlich das erste Birdie auf die Habenseite und da kurz danach auch die zweite lange Bahn der Frontnine ein Erfolgserlebnis springen lässt, gleicht sie ihr Score recht rasch wieder aus. Zum Abschluss geht sich dann auch auf der 9 noch ein Birdie aus, was sie sogar mit der 71 (-1) starten lässt.

Starker Birdietakt

Bereits vor dem ersten Golfschlag am Freitag ist klar, dass Sarah etwas Boden gutmachen muss um den Sprung in die Preisgeldränge realisieren zu können. Sofort legt sie dann auch perfekt los und schnappt sich schon am Par 5 der 2 und der 3 die ersten Birdies. Damit gibt sie sich auch selbst den benötigten Impuls, denn kurz danach weiß sie auch die Par 5 Löcher der 5 und 7 auszunützen. Erst die 9 erweist sich dann mit einem Bogey erstmals als kleiner Stolperstein.

Spuren hinterlässt der Fehler aber keine, denn sofort findet Sarah wieder die Sicherheit und belohnt sich nach einer kleinen Parserie schließlich am Par 5 der 15 mit ihrem bereits fünften Erfolgserlebnis. Kurz vor Ende der Runde geht sich dann zwar am Par 3 der 17 nur das Bogey aus, dieses egalisiert sie am Schlussloch aber noch und bringt so sogar die 68 (-4) zum Recording, womit sie als 43. sicher in den Finaltag cuttet.

Kim Metraux (SUI) startet nach Runden von 68 (-4) und 63 (-9) Schlägen bei gesamt 13 unter Par als Führende in den Sonntag.

Fotos: LET

