Finaler Turbo

Emma Spitz zündet am Finaltag der Czech Ladies Open noch den Turbo und verpasst nach einer 67 (-5) am Ende sogar nur knapp ein weiteres Topergebnis. Sarah Schober beendet das tschechische LET-Event im Royal Beroun GC mit einer 71 (-1) auf Rang 54.

Emma Spitz und Sarah Schober ließen in Tschechien nichts anbrennen und cutteten souverän in den Finaltag. Um die beeindruckende Serie von Topergebnissen fortsetzen zu können – bereits sechs Mal knackte Emma heuer die Top 10 – wird sie am Sonntag jedoch wohl einen starken Auftritt benötigen, denn bei generell guten Scores startet die Niederösterreicherin nach Runden von 68 (-4) und 70 (-2) Schlägen „nur“ als 32. und mit drei Schlägen Rückstand auf die Spitzenplätze in den Sonntag. Sarah Schober lauert nach Runden von 71 (-1) und 68 (-4) nur knapp hinter ihrer Landsfrau.

Zunächst hat Emma am letzten Spieltag jedoch einigermaßen mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, denn nicht nur, dass weder das Par 5 der 1 noch die nächste lange Bahn der 5 ein Birdie springen lassen, tritt sie sich am Par 3 der 4 sogar ein erstes Bogey ein. Erst am Par 3 der 6 passt dann erstmals alles zusammen und mit dem ersten Birdie gibt sie sich auch selbst die benötigte Initialzündung, wie ein darauffolgendes Eagle am Par 5 der 7 eindrucksvoll unter Beweis stellt. Nachdem sie sich mit weiterem Par 3 Bogey auf der 8 dann jedoch wieder ziemlich einbremst, kommt sie nur knapp unter Par zum Turn.

Auf den letzten neun Löchern legt sie dann aber noch einmal alles rein, denn schon am Par 3 der 11 drückt sie ihr Tagesergebnis wieder auf 2 unter Par. Nach zwei darauffolgenden Pars setzt sie schließlich noch zu einem absolut sehenswerten Finalsprint an. Zunächst schnappt sie sich auf der 14 das nächste Birdie, überredet auch die 16 zu einem Schlaggewinn und beendet die Runde schließlich stilecht mit einem Par 5 Birdie auf der 18. Mit den bärenstarken Backnine geht sich am Ende sogar noch eine 67 (-5) aus, womit sie noch viele Ränge gutmacht. Für ein Topergebnis reicht ihre beste Runde der Woche als 17. jedoch knapp nicht mehr.

Schober mit Rang nach Deutschland

Ganz souverän spult Sarah Schober am Sonntag auf den Backnine zunächst Par um Par ab, ist so jedoch auch lange Zeit vergeblich auf der Suche nach einem ersten Erfolgserlebnis. Erst kurz vor dem Turn rollt dann am Par 5 der 18 der erste Birdieputt ins Ziel, womit sie die letzten neun Löcher des Turniers immerhin aus dem roten Bereich in Angriff nimmt.

Zunächst kann sie jedoch nicht nachsetzen und rutscht mit einem Par 3 Bogey auf der 4 sogar wieder auf Level Par zurück. Der Fehler lockt die Steirerin zwar sichtlich etwas aus der Reserve, denn gleich danach drückt sie am Par 5 ihr Score wieder unter Par und schnappt sich kurz danach auch von der letzten langen Bahn einen Schlaggewinn, nach abschließendem Bogey geht sich aber nur die 71 (-1) aus. Damit tritt sie die Weiterreise nach Deutschland nur mit einem 54. Platz an.

Casandra Alexander (RSA) zieht mit einer 62er (-10) Finalrunde und bei gesamt 17 unter Par noch bis an die Spitze und sichert sich so den Sieg.

Fotos: LET

Leaderboard Czech Ladies Open