Eingebremst

THE AMERICAN EXPRESS – 2. RUNDE: Matthias Schwab muss sich nach der starken Auftaktrunde am Freitag im La Quinta CC mit einer 71 (-1) zufrieden geben und wird bei den erneut durchwegs tiefen Scores bis ins Mittelfeld zurückgereicht.

Matthias Schwab startet auf Pete Dye’s Stadium Course mit einer 66 (-6) richtig stark ins Turnier und verschaffte sich so als 16. nach den ersten 18 Löchern eine richtig gute Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf. Am Freitag wartet nun der La Quinta CC auf den Rohrmooser, der sich zumindest am ersten Spieltag wohl noch etwas birdiefreundlicher präsentierte, knallte doch etwa Leader Davis Thompson (USA) sogar eine 62 (-10) aufs Tableau.

Die ersten Drives finden zwar nur das Rough, Matthias hat jedoch keine Probleme die Grüns zu erreichen und startet schlussendlich mit recht soliden Pars in den zweiten Spieltag. Am Par 5 der 5 parkt er schließlich die Attacke sehenswert am Kurzgemähten und holt sich zwei Putts später das erste Birdie ab, dass ihn auch vorerst wieder unter die Top 10 spült.

Nach längerer Warterei in der 8. Teebox buddelt er sich am Weg zur Fahne gleich zweimal ein und kann sich am Ende nicht mehr zum Par scramblen. Sofort setzt der 28-jährige aber den perfekten Konter, denn nach starkem Approach lässt er sich die Birdiechance auf der 9 nicht entgehen und dreht sein Score so prompt wieder in den roten Bereich.

Nach gelungenem Sand Save am Par 3 der 12, weiß er das letzte Par 5 der Runde danach zu nützen, verspielt den Schlaggewinn nach Ungenauigkeiten im langen Spiel aber auf der 14 auch rasch wieder. Mit Pars macht er auf den verbleibenden Löchern zwar nichts verkehrt, kann so mit den erneut guten Scores jedoch nicht Schritt halten und wird mit der 71 (-1) bis auf etwa Rang 40 zurückgereicht.

Leaderboard The American Express

