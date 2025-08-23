Einzementiert

Sepp Straka kommt mit nassen Verhältnissen am Moving Day der Tour Championship von Beginn an nicht gut zurecht und zementiert sich im East Lake GC mit einer 76 (+6) regelrecht im Leaderboard-Keller ein.

Nach einem völlig verpatzten Auftakt mit vergeblicher Birdiesuche und der 74 (+4), lief es für Sepp Straka am zweiten Spieltag der Tour Championship deutlich besser. Am Ende leuchtete dank starker Birdiequote im East Lake GC eine sehenswerte 65 (-5) auf, womit er sogar sein Gesamtscore in den roten Bereich drehte. Dem Leaderboardkeller konnte er damit zwar noch nicht entkommen, mit einem starken Wochenende könnte aber durchaus noch ein absolut sehenswerter Vorstoß gelingen. Selbst die Top 10 sind derzeit „nur“ sechs Schläge weit von Österreichs Nummer 1 entfernt, ein Rückstand der auf den kommenden 36 Löchern wohl durchaus noch wettzumachen wäre.

Im strömenden Regen findet Sepp zwar auf der 1 souverän das Fairway, allerdings bleibt die Annäherung ein wenig zur kurz und da der Dreimeterputt am Ende knapp nicht fallen will, startet Österreichs Nummer 1 nur mit einem Bogey in den Moving Day. Im Nachhinein betrachtet ein Indikator für den gesamten dritten Spieltag. Gleich am Par 3 der 2 danach erwischt es ihn erneut, nachdem er sich nach versandetem Tee Shot nicht mehr zum Par scramblen kann. Den zähen Start verdaut er zwar noch recht gut und legt auf der 3 den Approach bis auf drei Meter zur Fahne, den Putt schiebt er jedoch knapp am Loch vorbei.

Nicht nur, dass er so nicht gegensteuern kann, wird es auf der 4 dann sogar richtig unangenehm: Zunächst erreicht er nach Ungenauigkeiten im langen Spiel erst mit dem dritten Schlag das Grün und fasst mit zusätzlichem Dreiputt sogar ein Doppelbogey aus. Der vierfache PGA Tour Champion sammelt sich aber erneut rasch wieder und kann nach starkem Wedge am Par 5 der 6 schließlich aus drei Metern auch das erste Birdie verbuchen. Richtig in Schwung bringt ihn das Erfolgserlebnis aber nicht, denn kurz vor dem Turn schickt er am Par 3 der 9 den Abschlag baden und verhindert nur mit viel Gefühl noch eine zweite Doublette.

Sepp mit roter Laterne

Stark kratzt er auf der 10 nach versandeter Annäherung noch das Par und holt sich schließlich auf der 12 nach einem hervorragenden Eisen aus kurzer Distanz sein zweites Birdie ab. Auch weiterhin kommt er aber nicht ins Rollen und radiert sich den Schlaggewinn postwendend mit einem verpassten Sand Save wieder aus. Erneut wird es dann auf einer der kurzen Bahnen nass und mit dem zweiten Doppelbogey des Tages zementiert er den 30. und letzten Platz zumindest vorerst regelrecht ein.

Auch im Finish will am Samstag nicht mehr viel gelingen, wie ein weiteres verpasstes Up & Down auf der 17 beweist. Passend zum durchwachsenen Auftritt geht sich dann auch am Par 5 Schlussloch nichts Zählbares mehr aus, was ihn schlussendlich nach der 76 (+6) mit der „Roten Laterne“ in die Finalrunde starten lässt.

Leaderboard Tour Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der Tour Championship.