Erneut vorbei

AT&T BYRON NELSON – 2. RUNDE: Matthias Schwab kann auch im TPC Craig Ranch die unangenehme Serie der verpassten Cuts noch nicht durchbrechen und muss nach einer 70 (-1) erneut vorzeitig seine Sachen packen.

Den Teambewerb der Zurich Classic ausgenommen, scheiterte Matthias Schwab bei den letzten vier Turnieren als Einzelkämpfer am Cut, zeigte nach den zähen Wochen in McKinney zum Auftakt aber eine durchaus ansprechende Leistung und brachte sich mit einer 69 (-2) immerhin auf Wochenendkurs. Vor allem im langen Spiel agierte er sich durchaus solide, nur auf den Grüns konnte er einige Chancen nicht verwerten. Genau an der gezogenen Linie sollte sich die Birdiequote am zweiten Spieltag etwas erhöhen um gar keine Diskussionen um den Wochenendeinzug aufkommen zu lassen.

Das Vorhaben setzt er dann auf der 10 auch gleich perfekt in die Tat um, denn aus sechs Metern hat er den Putter sofort auf Temperatur und nimmt so das anfängliche Birdie mit. Mit den Abschlägen hat er jedoch etwas zu kämpfen, was sich auf der 12 in einem verpassten Up & Down auch erstmals unangenehm auf der Scorecard bemerkbar macht. Im mittlerweile immer stärker werdenden Wind stabilisiert er sein Spiel zwar danach, Birdie will auf den darauffolgenden Bahnen der Backnine aber kein weiteres gelingen.

Das ändert sich dann jedoch zu Beginn der vorderen neun Löcher, da der Putter sichtlich wieder auf Temperatur kommt und ihm aus knapp elf Metern ein unverhofftes Erfolgserlebnis beschert. Mit gleich zwei verpassten Sand Saves auf der 4 und dem Par 5 der 5 rutscht er dann aber sogar in den Plusbereich zurück und somit weit hinter die erwartete Cutmarke. Die Runde beendet er zwar mit einem spektakulären Chip-in zum Eagle am Par 5 der 18, nach der 70 (-1) fehlt am Ende aber ein Schlag, womit sich die Serie der verpassten Cuts zum Leidwesen des Steirers auch in Texas weiter fortsetzt.

„Leider hat es nicht für den Cut gereicht, ich bin aber trotzdem zuversichtlich wie es für mich in den nächsten Wochen auf der PGA Tour weitergeht. Mein Spiel ist okay, es war besser als es das Ergebnis heute zeigt“, so seine ersten Worte nach dem verpassten Sprung ins Wochenende. Local Hero Scottie Scheffler (USA) diktiert nach zwei 64er (-7) Runden in McKinney das Tempo.

Leaderboard AT&T Byron Nelson

