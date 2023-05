Geduldsspiel

SOUDAL OPEN – 3. RUNDE: Lukas Nemecz muss sich am Moving Day im Rinkven International GC in Sachen Birdies lange Zeit in Geduld üben. Am Ende geht sich zwar noch eine 70 (-1) aus, dennoch rutscht er damit im Klassement etwas zurück.

Lukas Nemecz agierte am Freitag im Gegensatz zur Auftaktrunde wie ausgewechselt, denn mit einer 66 (-5) und somit einer der besten Runden des gesamten Feldes, stürmte der Steirer am Ende trotz der durchwachsenen 73 (+2) vom Donnerstag souverän ins Wochenende. Klarerweise hofft er den Schwung in den Samstag mitnehmen zu können, denn bei dem noch recht dichtgedrängten Leaderboard könnte es am Moving Day mit einer ähnlich starken Vorstellung sogar noch richtig weit nach vorne gehen.

Der Start gelingt mit anfänlichen Pars scoretechnisch auch sehr souverän, allerdings muss er dabei auf der 3 nach verzogenem Abschlag und eingebunkerter Annäherung gehörig Gefühl beweisen um den fälligen Viermeterputt zum Par noch im Loch versenken zu können. Nach etwas verzogener Grünattacke lässt auch das einzige Par 5 der vorderen Platzhälfte noch keinen roten Eintrag springen, womit sich der Steirer weiterhin noch in Geduld üben muss.

Auch am kurzen Par 3 der 8 will trotz nur knapp zu kurzer Attacke kein Schlaggewinn auf die Scorecard wandern und da er sich nach verzogenem Drive auf der 10 nicht mehr zum Par scramblen kann, steigt der Frustlevel doch spürbar an. Immerhin erbarmt sich am Par 3 der 12 dann erstmals der Putter und ermöglicht aus zwei Metern den scoretechnischen Ausgleich.

Auf der 16 knallt er ein Vollbrett vom Tee dann zwar knapp vor dem Grün ins Rough, ein starker Chip ebnet aber den Weg zu Birdie Nummer 2, womit er erstmals in die roten Zahlen abtaucht. Nachdem er auf den letzten Löchern dann noch sichere Pars mitnimmt, steht er nach einem wahren Geduldsspiel am Samstag mit einer 70 (-1) wieder beim Recording, womit er im Klassement etwas abrutscht und als 49. in den Finaltag startet.

Simon Forsström (SWE) nimmt die Finalrunde bei gesamt 15 unter Par als Führender in Angriff.

Leaderboard Soudal Open

