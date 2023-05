Ernüchternde Vorstellungen

WELLS FARGO CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Sepp Straka und Matthias Schwab verpassen im Quail Hollow Club nach ernüchternden Auftritten klar den Cut und gehen beim 20 Millionen Event in North Caroline leer aus.

Sepp Straka hatte zum Auftakt im Quail Hollow Club einige Mühe richtig den gesuchten Rhythmus zu finden und lag zwischenzeitlich nach etlichen Fehlern bereits abgeschlagen im Feld zurück. Rechtzeitig fand der Longhitter aber noch den Resetknopf und kämpfte sich mit einem starken Finish noch zur 72 (+1), womit er mit lediglich einem Schlag Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den Freitag startet.

Am anfänglichen Par 5 der 10 biegt zwar der Drive zu weit nach links ab, womit er sich der erhofften Birdiechance beraubt, mit grundsätzlich sehr soliden Pars startet der gebürtige Wiener aber sehr souverän in den zweiten Spieltag und kommt so angesichts der etwas höher angesiedelten Scores auch der Cutmarke bereits immer näher.

Am kurzen Par 4 der 14 treibt er sich dann mit etwas verzogenem Abschlag den Puls doch ziemlich in die Höhe, da der Putter aus drei Metern jedoch mitspielt, kann er den ersten Schlagverlust noch abwenden. Stark knallt er am darauffolgenden Par 5 dann die Attacke aufs Grün und sackt in Folge das erste Birdie ein. Über die gezogene Linie zieht er jedoch vorerst nur kurzfristig, da ihn gleich danach der Putter im Stich lässt und ihm aus 13 Metern ein Dreiputtbogey aufs Auge drückt.

Noch vor dem Turn wird es auf der 18 dann noch unangenehmer, denn nach eingebunkertem Drive schickt er die Annäherung in den Creek baden und da der Bogeyputt schließlich auch noch am Loch vorbeikriecht, erschwert er sich die Cut-Aufgabe vor den letzten neun Löchern mit einem Doppelbogey doch erheblich. Nach einer ausgelassenen Großchance auf der 1 tritt er sich nach weiterem versandeten Drive auf der 3 das nächste Bogey ein und da sich nach knapp verfehltem Grün auch auf der 5 das Up & Down nicht ausgeht, ist der Missed Cut wohl endgültig Gewissheit.

Am Par 5 der 7 und der 8 holt er sich zwar nach gelungener Grünattacke bzw. starkem Pitch noch zwei Birdies ab, angesichts der zahlreichen Fehler zuvor, stellen diese jedoch nur noch Schadensbegrenzung dar. Nach einem wild verzogenen Drive muss er dann auch auf der 9 noch einen Fehler einstecken und steht so am Ende nur mit der 74 (+3) beim Recording, womit er klar und deutlich den Sprung in die Preisgeldränge verpasst.

Nächste 76

Matthias Schwab hatte am Donnerstag in North Carolina etlichen Sand im Getriebe, denn reihenweise steuerte der Rohrmooser am ersten Spieltag die Bunker an und stand am Ende nur mit einer äußerst durchwachsenen 76 (+5) wieder beim Recording. Um am Freitag die Cuthürde tatsächlich noch nehmen zu können, wird der Schladming-Pro wohl einen absoluten Traumtag benötigen.

Nahezu nahtlos knüpft er in den Morgenstunden dann an die Auftaktperformance an, denn nach starkem Drive bunkert er sich neben dem Grün ein und da danach der Zweimeterputt nicht fallen will, hat er prompt das erste Bogey des zweiten Spieltages picken. Auch danach ist er immer wieder in den Sandhindernissen unterwegs, schafft es jedoch vorerst noch weitere Fehler zu vermeiden.

Am Par 3 der 6 vermeidet er dann zwar den Bunker, nach verfehltem Grün geht sich das Up & Down jedoch nicht mehr aus und mit dem zweiten Bogey des Tages ist endgültig die Luft draußen, was sich schmerzvoll am Par 5 danach bemerkbar macht, denn mit gleich drei Wasserbällen geht sich sogar nur eine 9 aus, womit er endgültig sogar bis ans Ende des Klassements durchgereicht wird.

Kurzzeitiger Hoffnungschimmer

Nur kurzzeitig kann er sein Spiel dann konsolidieren, bis er auf der 12 mit einem weiteren versandeten Approach immer tiefer in den Plusbereich abrutscht. Erst gegen Ende der Runde kommt er dann noch ins Rollen, denn nach starker Attacke holt er sich zunächst am drivebaren Par 4 der 14 das erste Birdie ab und chippt danach am Par 5 kurzerhand sogar zum Eagle ein.

So schnell der Schwung kam, so rasch verfliegt er jedoch auch wieder, wie die nächsten Fehler nach verpasstem Sand Save auf der 16 und vergeblichem Scrambling am Par 3 der 17 unterstreichen. Am Schlussloch holt er sich dann zwar mit einer der besten Annäherungen der ersten beiden Tage noch ein abschließendes Birdie ab, mehr als eine weitere 76 (+5) ist so aber nicht zu holen, womit er den Cut klar und deutlich verpasst.

