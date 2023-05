Falsch abgebogen

ITALIAN OPEN – 3. RUNDE: Lukas Nemecz biegt am Moving Day im Marco Simone GC mit einer 75 (+4) in die eindeutig verkehrte Richtung ab und ist am zukünftigen Ryder Cup Kurs in Rom nahezu im freien Fall unterwegs.

Lukas Nemecz cuttete mit zwei 71er (Par) Runden ganz souverän ins Wochenende und hat angesichts des doch noch recht eng zusammenliegenden Leaderboards durchaus gute Chancen am zukünftigen Ryder Cup Kurs ein starkes Ergebnis mitnehmen zu können. Dazu wird der Steirer an den kommenden beiden Spieltagen aber wohl den Putter auf Temperatur halten müssen, denn heiße Phasen wechselten sich sowohl am Donnerstag als auch am Freitag mit unterkühlten Perioden ab.

Nach einem recht soliden Par auf der 1 erwischt es den einzigen Österreicher im Feld nach verzogener Annäherung bereits auf der 2 mit dem ersten Bogey, womit er nur einigermaßen verhalten in den Samstag startet. Immerhin lässt er sich vom frühen Fehler nicht aus der Ruhe bringen, zieht seinen Gameplan weiterhin konsequent durch und belohnt sich schließlich auf der 6 aus vier Metern mit dem scoretechnischen Ausgleich.

Mehr will auf den Frontnine jedoch nicht gelingen, weshalb er zur Halbzeit der Runde bereits um einige Ränge im Klassement abrutscht. Kaum auf den zweiten Neun angekommen macht ihm dann wieder der Putter einen Strich durch die Parrechnung, da dieser den fälligen Versuch aus gut zwei Metern nicht im Loch unterbringt. Lange muss er sich in Sachen weiteres Birdie aber nicht in Geduld üben, da er sich mit einem perfekten Wedge am Par 5 der 12 nur rund einen Meter zum erneuten Ausgleich übrig lässt.

Doch selbst dieser rote Eintrag kann sein Spiel am Moving Day nicht stabilisieren, wie ein Blick auf die 14 beweist, wo sich nach verzogenem Abschlag und einem Ausflug in die Native Area neben dem Grün sogar nur ein Doppelbogey ausgeht und da er sich gleich darauf auch noch ein Dreiputtbogey eintritt, geht es endgültig deutlich in die verkehrte Richtung.

Zum Abschluss wassert er dann noch dazu die Grünattacke auf der 18 und muss so noch einen weiteren Schlagverlust verdauen. Am Ende leuchtet so lediglich die 75 (+4) auf der Scorecard auf, womit Lukas regelrecht im freien Fall unterwegs ist und sich erst auf Rang 62 wieder einpendelt. Julien Guerrier (FRA) startet nach einer 66 (-5) und bei gesamt 12 unter Par als Führender in die Finalrunde.

